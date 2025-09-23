Liga MX: Dónde ver EN VIVO y GRATIS TODOS los partidos de HOY de la Jornada 10 del Apertura 2025

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia HOY, martes 23 de septiembre, con cuatro partidos de gran nivel, que prometen grandes emociones, iniciando con Puebla recibiendo al Pachuca y terminando con el León haciéndole los honores al Mazatlán.

En choque de clubes necesitados de victorias, La Franja abre las puertas de su casa a las 19:00 horas para enfrentarse a los Tuzos, que empezaron el semestre con victorias y estando en la parte alta de la clasificación, pero que de a poco se han desinflado y vienen de perder 2-0 con los Gallos Blancos del Querétaro.

Jugadores disputando un balón en el Juárez vs Pumas. ı Foto: X @LigaBBVAMX

En otro duelo del día, las Chivas tendrán un partido particularmente interesante, pues en el Estadio AKRON recibirán a Necaxa, que está comandado por Fernando Gago, estratega argentino que dejó tirado el proyecto rojiblanco para irse a dirigir a Boca Juniors. Ahora, luego de fracasar con los bosteros, Gago intentará vencer al Rebaño Sagrado.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional La terrible maldición que carga Ousmane Dembélé y que pone en serio peligro a Francia en el Mundial

En el partido más atractivo de la jornada, dos equipos que se encuentran peleando puestos de clasificación directa se miden en la frontera. Juárez, noveno de la general, choca ante Pumas, séptimo clasificado, en un partido en donde el ganador sumará tres puntos valiosos para no alejarse de la parte alta de la tabla.

Y para cerrar el día, León, que espera contar con su estrella James Rodríguez, intentará sacar su cuarta conquista del semestre, ante unos Cañoneros de Mazatlán que solo tienen un triunfo en lo que va del Apertura 2025. Los de la Perla del Pacífico tienen cuatro empates y mismo números de derrotas.

Fernando Gago, nuevo estratega del Necaxa, da indicaciones en un juego en su etapa como entrenador de Chivas. ı Foto: Mexsport

TODOS LOS PARTIDOS DE HOY DE LA LIGA MX

Puebla vs Pachuca- 19:00 horas-Caliente TV, FOX

Chivas vs Necaxa- 19:07 horas- Amazon Prime Video

Juárez vs Pumas-21:00 horas-Azteca 7, Caliente TV, TUBI

León vs Mazatlán-21:05 horas- Caliente TV FOX

Los partidos de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se podrán ver por diferentes plataformas, desde Caliente TV, hasta Amazon Prime Video. Todos los horarios son del centro de México.

La jornada doble del futbol mexicano sigue este miércoles 24 de septiembre con los cinco juegos restantes, que son; Cruz Azul vs Querétaro, Tigres vs Atlas, Toluca vs Monterrey, Atlético San Luis vs América y Santos vs Tijuana.

aar