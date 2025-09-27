Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens; Semana 4 de la NFL

La Semana 4 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues dos de los mejores mariscales de campo se medirán en el emparrillado de Arrowhead Stadium.

Aunque las dos franquicias son de las mejores tanto en la NFL como en la Conferencia Americana, ambas llegan con una marca de 1-2, en busca de propinarle su tercera derrota a su rival y complicarle el panorama de cara a la postemporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Let the countdown begin. pic.twitter.com/MXZahl3V3m — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 27, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens

El partido entre Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens se jugará este domingo, 28 de septiembre de 2025, en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri. La patada de salida será en punto de las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: domingo 28 de septiembre de 2025

Hora: 14:25

Estadio: Arrowhead

Transmisión: Fox Sports

Patrick Mahomes vuelve a encontrarse con Lamar Jackson

El equipo dirigido por Andy Reid viene de ganar su primer partido de la temporada tras vencer a los New York Giants en su casa, mientras que los de John Harbaugh intentarán olvidar lo ocurrido ante los Detroit Lions y sumar su segunda victoria ante los Chiefs.

Este partido también representa otra batalla más al historial entre Patrick Mahomes y Lamar Jackson, dos de los mejores mariscales de campo de la NFL y que se han enfrentado en postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La temporada 2025 de la National Football League ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 4 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos partidos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO