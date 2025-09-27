Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Dallas Cowboys vs Green Bay Packers; Semana 4 de la NFL

La Semana 4 de la National Football League continúa con un duelo clave entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues una derrota para los locales podría complicarles el pase a la postemporada.

Del lado del conjunto de Arlington, están en busca de vencer a los Packers para poner su marca 2-2, ya que en su división se encuentran en el tercer lugar, por su parte los visitantes quieren sumar su tercer victoria de la temporada para seguir como líderes en la división norte de la nacional.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Dallas Cowboys vs Green Bay Packers

El partido entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers se jugará este domingo, 28 de septiembre de 2025, en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. La patada de salida será en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: domingo 28 de septiembre de 2025

Hora: 18:20

Estadio: AT&T Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

Micah Parsons regresa al AT&T Stadium para enfrentar a Dallas

El equipo dirigido por Brian Schottenheimer viene de perder ante los Chicago Bears, equipo que consiguió su primera victoria de la campaña ante Dallas, mientras que los de Matt LaFleur intentarán olvidar lo ocurrido con los Browns y propinarle su tercera derrota a los Cowboys.

Este partido también representa el regreso de Micah Parsons al AT&T Stadium, pues el linebacker dejó al conjunto de Arlington por problemas con los dueños para ser nuevo jugador de Green Bay, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La temporada 2025 de la National Football League ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 4 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de los equipos en sus respectivas divisiones, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO