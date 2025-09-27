Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Brasil del Mundial Sub-20; Fecha y horarios

Inician las acciones del Mundial Sub-20 que se realiza en Chile y la Selección Mexicana entra en acción en el torneo ante uno de los favoritos como lo es Brasil. El duelo entre los combinados es este domingo 28 de septiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile.

El Tricolor quedó en el Grupo C, junto a Brasil, Marruecos y España, que es llamado como el grupo de la muerte, pues se reúnen algunos de los combinados Sub-20 de mayor nivel, además de ser federaciones que grandes resultados en categorías con límite de edad.

#Sub20 | ¡Ya estamos en Chile 🇨🇱!



Incondicionales, se viene el inicio y nuestro debut en el Mundial de la categoría el próximo domingo.⚽️

¡Toca prepararnos A FULL! 👊#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/X21cU1cBbh — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 25, 2025

¿Dónde ver el México vs Brasil del Mundial Sub-20?

El partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Brasil en la Copa del Mundo Sub-20, primero de la fase de grupos, inicia este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5.

Juego: México vs Brasil Sub-20

Día: 28 de septiembre

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5

Puerto Williams, Chile 📍🇨🇱



Incredible views from the southernmost city a FIFA trophy has ever visited as the #U20WC trophy stopped by, ahead of @laroja hosting this year’s tournament - which kicks off on 27 September! 🏆 pic.twitter.com/MN3CGp7sSR — FIFA (@FIFAcom) September 6, 2025

México va al Mundial Sub-20 con una plantilla prometedora

La Selección Mexicana va al Mundial-Sub 20 con una plantilla prometedora al mando de Eduardo Arce, quien tiene a su disposición jugadores de rodada en la Liga MX y en equipos en el extranjero.

En la portería está la duda si jugará como titular Emmanuel Ochoa de Cruz Azul o Pablo Lara de Pumas de la UNAM, quien ya ha atajado en la Primera División. La defensa central no tiene estas dudas, pues es una línea de tres con José Pachuca de Puebla, Diego Ochoa de Juárez y Everardo. López del Toluca.

¡El futuro ya está aquí! 👶⭐



Con solo 16 años, Gilberto Mora es uno de los más jóvenes en el Mundial Sub-20. 🇲🇽 Su talento imparable es el reflejo de que las nuevas generaciones vienen con todo.



¡Celebramos su llamado y el crecimiento de nuestras jóvenes figuras! 🔥… pic.twitter.com/2i71KdF9m3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 27, 2025

En el medio campo está el gran talento de México con Elías Montiel (Pachuca), Obed Vargas (Seattle), Gilberto Mora (Xolos), Iker Fimbres (Monterrey), Yael Padilla (Chivas) y César Garza (Dundee) que hacen del Tricolor un equipo a tomar en cuenta.

En los carrileros van Diego Sánchez (Tigres) y Amaury Morales (Cruz Azul), Hugo Camberos (Chivas) y en el eje del ataque Mateo Levy (Cruz Azul), Oswaldo Virgen (Toluca) y Tahiel Jiménez (Santos Jiménez).

#Sub20 | ¿Ya sabías esto sobre nuestros seleccionados? 🤔



Pongan atención incondicionales, son datos clave para el Mundial, que por cierto ya esta a la vuelta de la esquina. 🔥🇲🇽



Debutamos mañana vs 🇧🇷, ¡vamos muchachos! 👏🏽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/swZEemzZNj — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 27, 2025

México enfrenta el grupo de la muerte en el Mundial Sub-20

México compartirá el Grupo C del Mundial Chile Sub-20 con tres potencias del futbol juvenil: Brasil, España y Marruecos, selecciones que llegan con cartel de favoritas.

Brasil, que a nivel mayor es la máxima campeona del mundo, en las categorías menores ha ganado el Mundial Sub-20 cinco veces, además que vienen como el campeón sudamericano.

La Selección de España y de Marruecos no se quedan atrás, pues ambas vienen como campeonas; La Roja del Europeo y Los Leones del Atlas de África.

aar