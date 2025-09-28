Brasil utiliza la primera tarjeta verde del partido ante México y el resultado fue catastrófico en el Mundial Sub20

Brasil utilizó por primera vez la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 y ocurrió en el partido ante México, pero el resultado fue catastrófico para la Verdeamarela, porque al final terminaron perdiendo una de sus dos oportunidades para revisión en el VAR.

El estratega Ramon Hubner pidió la revisión de una posible mano dentro del área por parte del zaguero central Rodrigo Pachuca, ya que parecía que la esférica había tocado el brazo del jugador del Puebla al momento del remate; sin embargo, después de la revisión del silbante en el monitor del campo, decidió no marcar penal a favor de Brasil.

Al final, el conjunto sudamericano perdió una de sus dos revisiones del VAR, así que el estratega solo tiene una tarjeta verde más para utilizarla a lo largo del encuentro ante la Selección Mexicana.

Primer uso de la Tarjeta Verde.



Brasil reclama penalti.



El árbitro dice “no penalti”



Brasil pierde una tarjeta verde. — Rafael Ramos (@RafaeIRamosV) September 28, 2025

Brasil pierde una tarjeta verde, pero empata el marcador

Después de perder una de sus dos tarjetas verdes en el encuentro, Brasil logró igualar el marcador ante México gracias a un auténtico golazo por parte de Coutinho.

Después de una estupenda jugada colectiva por parte de la Verdeamarela, la esférica quedó sola dentro del área por un rechace de la zaga defensiva de la Selección Mexicana; el mediocampista brasileño no dudó dos veces en rematar la esférica de volea para ponerla al poste más lejano de Emmanuel Ochoa e igualar los cartones en el tablero.

‘La Canarinha’ parecía superior al Tricolor antes de iniciar el partido, pero el equipo de Eduardo Arce ha tenido varias jugadas de peligro en el arco de Otavio, además de que Gilberto Mora parece que lleva toda su vida jugando en el máximo circuito del futbol mundial.

Coutinho, do Palmeiras, faz primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo



Volante renovou com o Verdão, como contamos no @onossopalestra na sexta-feira



pic.twitter.com/mekfd0zaP5 — Leonardo Barbieri (@Infos_palestra) September 28, 2025

¿Cómo y cuándo se puede utilizar la tarjeta verde en el Mundial Sub-20?

La FIFA implementó y está probando cómo funciona la nueva tarjeta verde en el Mundial Sub-20, la cual ya se utilizó en varios partidos, y el México vs. Brasil es uno de ellos, pues la Verdeamarela ocupó su primera revisión, la cual terminó perdiendo.

Este beneficio que tienen las selecciones en cada partido se puede ocupar en cualquier momento del juego; claramente, se debe mostrar cuando el entrenador crea que una jugada tiene que ser revisada para tener algún penal a su favor o una tarjeta roja para el contrario.

Si la revisión es correcta, el equipo mantiene sus dos tarjetas verdes, pero si el árbitro después de checar la jugada decide que no es correcto lo que pide el entrenador, perderán uno de sus dos beneficios.

