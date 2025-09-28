México vs Brasil: Alineaciones confirmadas para el debut del Tricolor en el Mundial Sub-20; ¿Gilberto Mora va de titular?

México inicia su camino en el Mundial Sub-20 con la misión de llegar hasta la final del torneo por segunda vez en la historia del Tricolor en este torneo. Eduardo Arce manda sus mejores hombres a la cancha para enfrentar a Brasil en la primera jornada del torneo.

El técnico mexicano mandó a los dos mejores mediocampistas del equipo para enfrentar a la Verdeamarela; Elías Montiel, capitán de la Selección Mexicana, y Gilberto Mora serán los encargados de manejar el medio campo del conjunto azteca.

El delantero elegido por Arce para buscar los goles de México es Tahiel Jiménez, futbolista de Santos Laguna, mientras que Emmanuel Ochoa de Cruz Azul fue el elegido para defender el arco de la Selección Mexicana. El estratega mexicano tiene nombres como Iker Fimbres, Amaury Morales, Mateo Levy, Hugo Camberos o Yael Padilla para realizar los cambios en el segundo tiempo.

Alineaciones confirmadas del México vs Brasil del Mundial Sub-20

MÉXICO: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Obed Vargas y Tahiel Jiménez.

BRASIL: Otavio, Igor, Iago Teodoro, Bruno Alves, Leandrinho, Leonardo Derik, Rayan Lucas, Joao Cruz, Coutinho, Gustavo Prado y Luighi

México quiere volver a la final del Mundial Sub-20 después de 48 años

La última vez que la Selección Mexicana llegó a la final del Mundial Sub-20 fue en la edición de Túnez 1977, cuando el combinado nacional cayó derrotado en el partido por el título a manos de la Unión Soviética en la tanda de penales.

Después de esa participación, el Tricolor no ha vuelto a pelear por el trofeo de la Copa del Mundo Sub-20, la segunda mejor participación de la Selección Mexicana fue en Colombia 2011, cuando adjudicaron el tercer lugar de la competencia y se quedaron a un paso de la gran final.

En esta ocasión, la afición mexicana tiene confianza en los jóvenes futbolistas, pues hay una gran generación de jugadores que estarán disputando el torneo en Chile, nombres como Gilberto Mora, Elías Montiel, Yael Padilla o Hugo Camberos, podrían cambiar el rumbo del Tricolor en el certamen.

