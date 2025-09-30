Champions League: Resúmenes y ganadores de los partidos de HOY martes 30 de septiembre

Una acción de la victoria del Galatasaray ante el Liverpool en la Champions League

La Champions League dejó una jornada llena de goles, grandes emociones e intensos partidos, en donde también se vivieron sorpresas, como la derrota del Liverpool ante el Galatasaray, que se apoyó de su localía y sacó los tres puntos con marcador de 1-0.

La segunda jornada de la fase de ligas de la Liga de Campeones de Europa tuvo partidos con muchos goles, como el Atlético de Madrid que goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt. En otro resultado que tuvo el mismo marcador, el Bayern Múnich no tuvo piedad del Pafos y los derrotó con una actuación aplastante. El Inter de Milán superó 3-1 al Slavia Praga.

Todos los resultados del día de la Champions League

Kairat 0-5 Real Madrid

Atalanta 2-1 Club Brujas

Marsella 4-0 Ajax

Inter 3-0 Slavia Praga

Chelsea 1-0 Benfica

Galatasaray 1-0 Liverpool

Pafos 1-5 Bayern Munich

Bodø/Glimt 2-2 Tottenham

Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt

Griezmann llega a 200 goles con el Atlético de Madrid en la Champions

Antoine Griezmann llegó a 200 goles con el Atlético de Madrid en el encuentro de la Champions ante el Eintracht Frankfurt. Griezmann, el máximo goleador histórico del club, alcanzó este hito con un disparo a corta distancia tras una asistencia del argentino Julián Álvarez en el tiempo de descuento de la primera mitad.

“Estoy feliz y muy orgulloso de haber alcanzado esta marca. No fue fácil”, indicó Griezmann. Después de anotar, Griezmann levantó una camiseta con el número 200 y el apodo “Grizi” en la espalda. Posteriormente al delantero francés le anularon un gol a los 67 minutos.

Recibió una ovación de pie del público en el estadio Metropolitano cuando fue sustituido en los minutos finales. Griezmann había anotado su primer gol de la temporada en el derbi de Madrid . “El equipo tiene un buen impulso. Tenemos que seguir por este camino”, añadió el delantero francés.

Griezmann marque son 200ème but avec les colchoneros ❤️🤍 pic.twitter.com/tYnNXy1G95 — Maxence 🇫🇷 (@maxence_lpcr) September 30, 2025

El Atlético se impuso 5-1, su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones. Venía de una victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano y un triunfo por 5-2 sobre el Real Madrid, ambos en la liga española en casa.

Griezmann, de 34 años, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético cuando anotó contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España en enero de 2024, superando los 173 goles de Luis Aragonés.

Griezmann está en su décima temporada con el Atlético. Su primera etapa con el club fue de 2014 a 2019 antes de unirse al Barcelona por dos temporadas mayormente decepcionantes. Regresó al Atlético en 2021 con un préstamo de un año que finalmente se extendió. Recientemente, Griezmann extendió su contrato con el Atlético hasta 2027.

aar