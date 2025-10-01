Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Los Ángeles Rams vs San Francisco 49ers; Semana 5 de la NFL

Rams reciben a los 49ers para el Thursday Night Football de la Semana 5.

La Semana 5 de la National Football League continúa con un duelo clave entre Los Ángeles Rams y los 49ers de San Francisco, dos equipos que llegan igualados en su marca de partidos, y hay mucho en juego en el emparrillado del SoFi Stadium.

Las dos franquicias ubicadas en California llegan a estar partido con una marca de 3-1 y esta cita será imperdible para todos los aficionados a la NFL, porque entre los Rams y 49ers disputarán el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

A battle to lead the NFC West. pic.twitter.com/6847lR1QOU — Los Angeles Rams (@RamsNFL) October 1, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Los Ángeles Rams vs San Francisco 49ers

El partido entre Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers se jugará este jueves, 2 de octubre del 2025, en la cancha del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California. La patada de salida será en punto 18:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: jueves 2 de octubre del 2025

Hora: 18:15

Estadio: SoFi Stadium

Transmisión: Fox Sports

Under the TNF lights ✨ pic.twitter.com/cKUaHv0UPc — San Francisco 49ers (@49ers) October 2, 2025

Los Ángeles Rams y los San Francisco 49ers pelearán el liderato de la División Oeste

El equipo dirigido por Sean McVay viene de caer derrotado ante los New York Giants y perder el invicto de la campaña, mientras que los de Kyle Shanahan intentarán olvidar lo ocurrido ante los Jacksonville Jaguars, equipo que le propinó a San Francisco su primera derrota de la temporada.

Este partido también representa el choque entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional en lo que va de la campaña, pues ambos tienen una marca de 3-1 y están en busca de ser los líderes de la División Oeste, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La temporada 2025 de la National Football League ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO