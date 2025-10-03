Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Marruecos; Jornada 3 del Mundial Sub-20

México se enfrenta a Marruecos por su pase a los octavos de final del Mundial Sub-20.

La Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 continúa con un duelo clave entre México y Marruecos, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues la Selección Mexicana está en busca de su boleto a los octavos de final del torneo.

Por su parte, el conjunto africano, con sus dos victorias en las primeras dos fechas, ya aseguró su lugar en la siguiente fase de la Copa del Mundo Sub-20, pero Brasil y España podrían complicar la clasificación para el Tricolor en la última fecha.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, porque ambas escuadras se encuentran invictas en lo que va del certamen internacional.

#Sub20 | Ya en nuestro destino. ✈️🇨🇱



Incondicionales, llegamos a Viña del Mar, donde nos enfrentaremos a Marruecos el sábado en busca del pase a la siguiente ronda.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/0PrPLxtouR — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 2, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Marruecos del Mundial Sub-20

El partido entre México y Marruecos se jugará este sábado, 4 de octubre del 2025, en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso, Chile. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del Canal 9. También estará disponible en ViX.

Fecha: viernes 4 de octubre del 2025

Hora: 14:00

Estadio: Elías Figueroa Brander

Transmisión: Canal 9 y ViX

Posibles alineaciones del México vs Marruecos

MÉXICO: Emmanuel Ochoa, José Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López, Amaury Morales, César Garza, Elías Montiel, Alexei Domínguez, Obed Vargas, Oswaldo Virgen y Gilberto Mora.

MARRUECOS: Yanis Benchaouch, Ali Maamar, Ismael Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani, Hossam Essadak, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Saad El Haddad, Gessime Yassine y Yassir Zabiri.

México necesita vencer a Marruecos para seguir con vida en el Mundial Sub-20

El equipo dirigido por Eduardo Arce viene de empatar 2-2 con su similar de España, en un encuentro donde Gilberto Mora fue el salvador del Tricolor con un doblete, mientras que los de Mohamed Ouahbi intentarán seguir con paso perfecto en el Mundial Sub-20 y conseguir su tercera victoria al hilo frente a México.

Este partido también representa una oportunidad de vida o muerte para la Selección Mexicana, pues un empate o derrota podrían dejar fuera al equipo nacional, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial Sub-20 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta última jornada de la fase de grupos no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO