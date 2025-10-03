UFC 320: Magomed Ankalaev vs Alex Pereira EN VIVO, horario y dónde ver online

UFC 320 tiene como pelea estelar la esperada revancha entre el campeón de peso semicompleto Magomed Ankalaev y el retador y exmonarca Alex Pereira, quienes han mencionado que no dejarán nada a la suerte en la T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando se encuentren a penas seis meses después de su primer combate.

En UFC 313, en marzo pasado, el brasileño Alex Pereira era el campeón y debía defender su título ante el daguestaní Magomed Ankalaev, otro de los peleadores del Cáucaso que han impactado a la empresa y quien luego de cinco rounds de dominio le arrebató el cinturón al Poatan, quien busca grabar una vez más su nombre en la faja semicompleta.

¿Dónde ver Magomed Ankalaev vs Alex Pereira de UFC 320?

La pelea Magomed Ankalaev vs Alex Pereira, por el título de peso semicompleto, es la estelar de UFC 320, cartelera que ser realiza este sábado 4 de octubre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Cartelera estelar: 20:00 horas

Cartelera preliminar: 18:00 horas

Primeras preliminares: 16:00 horas

Todas las peleas las podrás ver por la señal de Fox Sports, aunque la cartelera estelar se verá por Fox Sports Premium.

Alex Pereira quiere recuperar su título

Alex Pereira es una leyenda de la UFC, pues después de una larga carrera en Kick boxing, transicionó a las MMA para convertirse en el campeón de peso medio luego de vencer a Israel Adesanya, pero su carrera en la jaula no terminó ahí, ya que subió una categoría de peso.

Se hizo campeón semicompleto en 2023, luego de ser rey de los pesos medios, siendo de los pocos peleadores en la historia en ser doble campeón. Su reinado en peso semicompleto fue espectacular e hizo tres defensas exitosas, pero en la cuarta, fue derrotado por Magomed Ankalaev.

Ankalaev es un peleador que tiene la base de todo competidor ruso, una lucha depurada de clase mundial, que es capaz de dominar a casi cualquiera, además de un striking que solo puede mejorar, pues si bien no es el mejor, tiene muchas áreas de oportunidad, pero con su lucha puede ganar por sí mismas las contiendas.

En UFC 320 habrá dos peleas por campeonato, pues además del oro de peso semicompleto, el georgiano Merab Dvalishvili defiende el campeonato de la categoría gallo ante el eterno contendiente Cory Sandhagen, quien por fin tiene la oportunidad de reclamar el título.

