Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Eagles vs Broncos de la Semana 5 de la NFL

Los Eagles se miden a los Broncos en la Semana 5 de la NFL

La Semana 5 de la NFL tienen grandes duelos, uno de ellos un choque imperdible entre los Philadelphia Eagles y los Denver Broncos, dos equipos con realidades diferentes, pero con la misión de mantenerse en la pelea por un lugar en playoffs, además que los actuales campeones de la NFL buscan mantener el invicto.

Los Eagles, reyes defensores de la NFL, reciben en el Lincoln Financial Field a unos combativos Broncos, que no se intimidan al visitar Philadelphia, que marcha con marca de 4-0, mientras que ellos van por el campeonato con 2-2 en su record y aquí te contamos la hora y en dónde ver el juego.

¿Dónde ver Eagles vs Broncos de la Semana 5 de la NFL?

El juego en el Lincoln Financial Field entre los Philadelphia Eagles y los Denver Broncos, de la Semana 5 de la NFL, inicia este domingo 5 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal VIX.

Día: 5 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: VIX

Eagles busca hacer historia en la NFL

Los campeones Eagles buscan convertirse en el primer equipo en la historia en acumular marca de 5-0 en tres ocasiones durante un lapso de cinco temporadas. Y están a punto de conseguirlo de una manera convencional. Convencional para la década de 1940.

Philadelphia conoce una fórmula para ganar partidos y solo una: correr el balón. Los Eagles (4-0) recurren al aire únicamente cuando es estrictamente necesario; ya completar un pase es vanidad. De hecho, no tuvieron una conexión aérea en toda la segunda mitad de su triunfo por 31-25 sobre Tampa Bay y no la necesitaron.

Son el equipo con la segunda mayor cantidad de acarreos y el último en pases lanzados. Y la fórmula funciona hasta el momento. El desequilibrio ofensivo ha desatado molestias en el estelar receptor A.J. Brown. Pero los resultados son incuestionables. Difíciles de explicar, tal vez, pero incuestionables sin lugar a dudas.

A pesar de ser el tercer equipo con menos yardas conseguidas, Philadelphia es séptimo en puntos anotados gracias a sus 11 touchdowns en 11 visitas a la zona roja, el cuidado del balón y dos pateadas bloqueadas en equipos especiales, ambas devueltas hasta las diagonales.

