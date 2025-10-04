Juventus vs Milan EN VIVO: horario, canal y cómo ver a Santiago Giménez en la Serie A

En partido de la Jornada 6 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, el AC Milan del mexicano Santiago Giménez se enfrenta a la Juventus, en uno de los duelos más esperados del futbol italiano, pues se enfrentan dos de los grandes clubes del Calcio, que además gozan de un buen presente.

El duelo es este domingo a las 12:45 horas en el Estadio Juventus, en donde el Milan llega como líder del campeonato con 12 puntos, luego de cuatro ganados y una derrota, que lo tiene en la cima, igualado en unidades con el Napoli, la Roma y el Inter de Milan.

¿Dónde ver el Juventus vs Milan de la Serie A con Santiago Giménez?

El duelo Juventus vs Milan, correspondiente a la Jornada 6 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, inicia este domingo 5 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Disney Plus.

Día: Domingo 5 de octubre

Hora: 12:45 horas

Transmisión: Disney Plus

¿Santiago Giménez juega como titular?

El delantero mexicano Santiago Giménez ya anotó su primer gol de la temporada, aunque fue en Copa Italia, por lo que su cuenta pendiente es estrenarse esta campaña en la liga y ante la Juventus es una opción inmejorable, pues es un duelo de alto nivel, sumado a que el canterano de Cruz Azul ha sido titular.

Para el duelo ante la Vecchia Signora se espera que el mexicano sea titular, pues parece que de a poco se gana la confianza de Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, para ser su 9, aunque le trajeron competencia con Christopher Nkunku, delantero que recientemente fue convocado por Francia.

Otro foco de atención será el regreso de Allegri a la casa de la Juventus, pues dirigió a los Bianconeri en dos etapas y a cinco títulos consecutivos en su primera, que terminó en 2019, para regresar en 2021, aunque fue despedido luego de una polémica en Copa Italia.

Allegri se enfrentó por última vez a los Bianconeri como adversario hace casi exactamente 12 años, cuando su equipo el Milan perdió ante la Juventus de Antonio Conte.

De vuelta en el Milan, Allegri ha tenido un impacto inmediato ya que el equipo ha mejorado después de terminar en octavo lugar la temporada pasada, lo que dejó al siete veces campeón de Europa fuera de la competición continental.

Después de perder su primer partido de la Serie A en casa ante el recién ascendido Cremonese por 2-1, el Milan ha ganado cuatro partidos consecutivos y solo ha concedido un gol, en la victoria del fin de semana pasado sobre el Napoli, el campeón defensor.

aar