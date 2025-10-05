Preocupación por Jannik Sinner: su gesto de dolor tras lesionarse y abandonar en Shanghái (VIDEO)

El tenista italiano Jannik Sinner tiene que abandonar el Masters de Shanghái

El tenista italiano Jannik Sinner fue obligado a retirarse del Masters de Shanghái por una lesión, que lo dejó sin poder caminar por su cuenta. El astro dejó una imagen preocupante, pues sus gestos de dolos indican que tenía una dolencia fuerte en una de sus rodillas.

Sinner estaba en su duelo de la tercera ronda ante el neerlandés Tallon Griekspoor, cuando necesitó de la ayuda de su fisioterapeuta para poder ir a su banco a descansar. Por el momento se desconoce la gravedad de la lesión del ahora exnúmero 1 del mundo.

De acuerdo al tiempo de recuperación se sabrá si Sinner puede defender su corona como campeón de las ATP Finals, además que dejó escapar puntos en el listado de los mejores del mundo, en donde el español Carlos Alcaraz sigue dominando.

¿Cómo fue la lesión de Jannik Sinner?

Las molestias de Sinner empezaron en el segundo set, el tenista italiano se quejaba de la rodilla derecha, de la cual tuvo una pequeña torcedura, que sumado a la humedad en China empezó a afectar su resistencia.

Al comienzo del tercer set fue cuando las cosas se empezaron a poner criticas para Jannik Sinner, ganador de cuatro Majors. En un momento, su rostro reflejaba mucho dolor y ya no podía estar de pie, mucho menos caminar, aunque intentó seguir jugando.

Por dos games más el italiano trató de terminar el duelo, pero no fue posible y tuvo que regresar a su banco, en donde se tocó varias veces la rodilla derecha y fue atendido en el lugar, a la espera delos estudios correspondientes.

Sinner estaba abajo en el marcador

Jannik Sinner, quien venía de conquistar el Abierto de China en Beijing, ganó el primer set, pero estaba abajo 7-6 (3), 5-7, 2-3 contra Tallon Griekspoor cuando abandonó el partido, que se vio condicionado por la alta humedad.

“Definitivamente, esta no es la forma en que quieres ganar”, dijo Griekspoor. “Condiciones brutales aquí en Shanghái toda la semana. Pensé que tuvimos un poco de suerte al jugar por la noche sin sol, pero dos horas y 36 minutos en el reloj, a mitad del tercer set... Lo siento por él, le deseo una pronta recuperación”.

En otro juego, el francés Giovanni Mpetshi Perricard, conocido por su potente servicio, sorprendió venciendo por 6-4, 7-5 a Taylor Fritz para avanzar a la cuarta ronda del Masters de Shanghái.

