Gimenez juega 62 minutos en empate del Milan ante Juve

Christian Pulisic era el hombre diferente en el AC Milan esta temporada. Hasta ayer. Santi Gimenez jugó 62 minutos, sin gol.

El estadounidense falló un penalti que resultó costoso, ya que el Milan empató 0-0 de visita ante la Juventus en la Serie A, poniendo fin a una racha de cinco victorias consecutivas.

Pulisic lidera al Milan con seis goles esta temporada (además de dos asistencias), pero su penalti a principios de la segunda mitad pasó muy por encima del travesaño. Fue sólo la segunda vez en la carrera de Pulisic que falla un penalti, después de que el portero Sergej Milinkovic-Savic del Torino bloqueara su intento la temporada pasada. Su récord es ahora de 13 convertidos y dos fallados para club y selección.

El Dato: Louis Buffon, hijo de 17 años del excapitán de la selección italiana, Gianluigi, debutó en la Serie A ingresando de cambio.

Continuó presionando hacia adelante después de su fallo y proporcionó un pase preciso para Rafael Leão hacia el segundo palo al final de la segunda mitad. Pero el tiro del extremo también se fue desviado.

“Pulisic falló el penal, pero tuvo un partido extraordinario”, dijo el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri.

Ahora se unirá a la selección nacional de Estados Unidos para amistosos contra Ecuador y Australia mientras se prepara para un Mundial en casa el próximo año.

El Milan cayó del primero al tercer lugar, dos puntos detrás del campeón defensor Napoli y la Roma, que ganaron más temprano. El Napoli se recuperó de un gol en contra para vencer al Genoa 2-1 y la Roma también remontó para una victoria por 2-1 en casa de la Fiorentina, que sigue sin ganar. La Juve se quedó un punto más atrás en el quinto lugar al entrar en el parón.

99 dianas acumula Gimenez en toda su trayectoria

El compañero de equipo de Pulisic en la selección de Estados Unidos, Weston McKennie, desperdició algunas oportunidades al principio para la Juventus. Por lo demás, hubo pocas otras oportunidades para ambos equipos, ya que el entrenador del Milan, el italiano Massimiliano Allegri, regresó para enfrentar al club que dirigió en dos periodos diferentes y llevó a cinco títulos de liga italianos.

Allegri fue despedido por la Juventus por un feo exabrupto dirigido a los árbitros durante la final de la Copa de Italia de 2024.

El penalti se concedió cuando Santiago Giménez fue derribado por detrás por Lloyd Kelly mientras intentaba conectar un pase vertical del croata Luka Modric. El Milan casi lo gana en el 90’ con un pase en profundidad de Modric al portugués Rafael Leão, pero el tiro del extremo portugués fue detenido por el portero italiano Michele Di Gregorio de la Juventus.

Gian Piero Gasperini está retomando justo donde Claudio Ranieri lo dejó en la Roma.

La Giallorossi fue prácticamente invencible durante la segunda mitad de la temporada pasada bajo el mando de Ranieri y ahora suma cinco victorias en sus primeros seis partidos con Gasperini.

Después de que Moise Kean anotara primero para la Fiorentina, la Roma remontó con goles de Matias Soule y Bryan Cristante antes de la media hora de juego.

Ranieri eligió personalmente a Gasperini para sucederlo en su nuevo rol de asesor especial tras retirarse de la dirección técnica al final de la temporada pasada.

Conocido por sus equipos de alta puntuación, Gasperini se mudó a la capital después de nueve temporadas en el Atalanta durante las cuales transformó al equipo de Bérgamo en un contendiente nacional y europeo. El Atalanta ganó la Liga Europa en 2024.

Sorpresivamente la Roma tiene una mejor defensa que ataque, concediendo sólo dos goles en seis partidos.