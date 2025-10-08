Ya no hay marcha atrás: Se revela por qué Iker Fimbres, estrella Sub20, no juega con Rayados

Iker Fimbres aprovechó su primera titularidad con México en el Mundial Sub-20 y le demostró a Eduardo Arce que tiene la calidad para seguir estando en el once inicial por lo que resta del torneo, pero lo que hay que recalcar es que antes de la Copa del Mundo, el mediocampista mexicano no tenía muchas oportunidades en Rayados por parte de Doménec Torrent.

Los pocos minutos o juegos que ha disputado el canterano del Monterrey es porque le ha tocado competir internamente contra Fidel Ambriz, un futbolista mexicano que ha jugado 11 partidos en el Apertura 2025 con los Rayados contra los seis que ha disputado Iker Fimbres.

Otra de las grandes razones por las que Ambriz le está ganando la partida en el once titular a Fimbres es porque el elegido por Doménec Torrent aporta a la regla de menores, además de tener un poco más de experiencia que su compatriota por ser dos años mayor que él.

Nuestro jugador Íker Fimbres, surgido de @Rayados_FB, anotó un golazo con @miseleccionsubs 🔥 y fue elegido el Jugador del Partido por @fifaworldcup_es. 🇲🇽🏆 ¡Felicidades, Íker! pic.twitter.com/9Res8pHL7Y — Rayados (@Rayados) October 8, 2025

Estos son los números de Iker Fimbres con Monterrey en el Apertura 2025

Iker Fimbres debutó con Rayados en enero del 2025, cuando Martín Demichelis era el entrenador del conjunto de la Sultana del Norte; además, el joven mexicano se ganó un puesto en el once titular del técnico argentino por su calidad, pero una temporada después todo cambió con la llegada de Doménec Torrent.

En el Apertura 2025, Fimbres ha disputado seis encuentros con el equipo regiomontano, lamentablemente no ha marcado gol y no tiene asistencias, el último encuentro que disputó con el Monterrey fue el 14 de septiembre cuando se enfrentaron ante el Querétaro en el Estadio La Corregidora, en donde disputó 17 minutos.

Mientras que, en el Mundial Sub-20, el nacido en Hermosillo, Sonora, ha jugado tres de cuatro partidos, solo se quedó en la banca en el encuentro ante España, y contra Chile logró una estupenda anotación que le dio la ventaja a México en el segundo tiempo.

Iker Fimbres y César Bustos enfrentarán mañana martes a @LaRoja en los Octavos de Final de @fifaworldcup_es #U20WC con @Miseleccionsubs. 🇲🇽



¡Orgullo Rayado! 💙⚽ pic.twitter.com/OXhN6QCgbl — Rayados (@Rayados) October 7, 2025

Iker Fimbres opacó a Gilberto Mora en el partido ante Chile

A pesar de no tener los minutos que él quisiera con Doménec Torrent en Rayados, Iker Fimbres está aprovechando las oportunidades en el Mundial Sub-20 por parte de Eduardo Arce, quien le dio su primera titularidad en el torneo.

Cuando todo el mundo hablaba de Gilberto Mora, por ser el mejor jugador del certamen con 16 años, apareció Fimbres en el encuentro ante Chile para poner su nombre en el mapa con un auténtico golazo de fuera del área.

Además de su anotación, minutos después estuvo cerca de marcar de nuevo ante el arco de Chile, pero el arquero logró sacar la pelota del ángulo; pero lo que sí consiguió fue llevarse el MVP del encuentro de octavos de final.

DCO