Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans; Semana 6 de la NFL

Raiders recibe en el Allegiant Stadium a los Titans para la Semana 6.

La Semana 6 de la National Football League continúa con un duelo clave entre Las Vegas Raiders y los Tennessee Titans, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a postemporada.

Los de Las Vegas llevan una marca de 1-4 después de cinco semanas y este será su oportunidad de sumar su segunda victoria de la temporada; por su parte, los de Tennessee disputarán su sexto partido de la temporada con miras a llevarse su segundo triunfo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Six things to watch 🆚 the Raiders presented by @SeatGeek — Tennessee Titans (@Titans) October 10, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans

El partido entre Las Vegas Raiders y los Tennessee Titans se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025, en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada. La patada de salida será en punto de las 14:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: domingo 12 de octubre del 2025

Hora: 14:05

Estadio: Allegiant Stadium

Transmisión: Fox Sports

Las Vegas Raiders y Tennessee Titans quieren su segunda victoria de la temporada

El equipo dirigido por Pete Carroll viene de caer derrotado por los Indianapolis Colts y sumar su cuarta derrota al hilo en la temporada, mientras que los de Brian Callahan intentarán replicar lo conseguido ante los Arizona Cardinals e hilar su segunda victoria de la campaña seguida.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO