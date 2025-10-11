Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals; Semana 6 de la NFL

Packers reciben a los Bengals para la Semana 6 de la NFL.

La Semana 6 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Green Bay Packers y los Cincinnati Bengals, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Green Bay llevan una marca de 2-1-1 después de cinco semanas en la temporada y esta será su oportunidad para sumar su tercera victoria de la campaña; por su parte, los de Cincinnati disputarán un encuentro complicado en el Lambeau Field en la sexta fecha de la temporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals

El partido entre los Green Bay Packers y los Cincinnati Bengals se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025, en el Lambeau Field, ubicado en Green Bay, Wisconsin. La patada de salida será en punto de las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del Canal 9.

Fecha: domingo 12 de octubre del 2025

Hora: 14:25

Estadio: Lambeau Field

Transmisión: Canal 9

TURN US UP pic.twitter.com/tGxxXCjy2L — Green Bay Packers (@packers) October 11, 2025

Green Bay Packers quiere sumar su tercera victoria ante Cincinnati

El equipo dirigido por Matt LaFleur viene de sumar su primer empate de la campaña tras un partido de 80 puntos con los Dallas Cowboys y descansar en la Semana 5 de la NFL, mientras que los de Zac Taylor intentarán regresar a la senda del triunfo, pues han perdido ante Vikings, Broncos y Lions de forma consecutiva.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

