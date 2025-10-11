Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Jacksonville Jaguars vs Seattle Seahawks ; Semana 6 de la NFL

Jacksonville Jaguars y Seattle Seahawks se enfrentan en la Semana 6 de la NFL

Luego de obtener una gran victoria ante los Chiefs, los Jacksonville Jaguars (4-1) recibe a los Seattle Seahawks (3-2) como parte de la Semana 6 de la NFL, un duelo en donde esperan ver la mejor versión del mariscal de campo Trevor Lawrence.

El mariscal de campo de los Jaguars toma decisiones desconcertantes, como saltar sobre la línea de gol en una jugada diseñada como “tush push”, correr dos pasos más allá de la línea de golpeo antes de soltar el balón y prescindir de pases fáciles en favor de lanzamientos más complicados y largos, que comprometen las porciones de Jacksonville.

Luego hace jugadas como las que realizó el lunes para asegurar una victoria de 31-28 contra Kansas City. Los aficionados esperan una actuación igual, el resultado, cuando se enfrenten al segundo mejor equipo del Oeste de la NFC.

¿Dónde ver el Jacksonville Jaguars vs Seattle Seahawks de la NFL?

El partido entre los Jacksonville Jaguars vs Seattle Seahawks se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025. Las acciones inician a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del NFL Game Pass.

Jaguars y Lawrence van por otra victoria

Lawrence efectuó dos de los mejores envíos de su carrera de cinco años en la NFL en el último minuto, un pase perfecto a Brian Thomas Jr. de 33 yardas, seguido de un tiro certero de 13 yardas a Dyami Brown en el otro lado del campo.

Esas jugadas prepararon la loca escapada de Lawrence para la anotación del triunfo, que dejó a un estadio lleno, a ambos equipos y a millones de televidentes preguntándose qué acababan de presenciar en un escenario nacional.

Lawrence corrió diez veces para liderar al equipo con 54 yardas y dos touchdowns, usando sus piernas tanto como lo ha hecho en cualquier inicio anterior. Casi logra otra anotación por tierra, pero el balón se le escapó de las manos cuando improvisó en la línea de gol al inicio del segundo cuarto y fue arriba en lugar de abajo.

Lawrence cayó cuando un guardia pisó su pie derecho al comenzar una jugada de primera y gol desde la yarda uno. Tropezó cuando intentaba levantarse, se puso de pie finalmente, esquivó una tacleada en el backfield y luego corrió para un touchdown de una yarda con 23 segundos restantes.

“Sí, es un final loco, pero qué momento tan difícil para que él decidiera que no iba a perder”, comentó Coen. “Eso es realmente a lo que se reduce. No iba a perder. Hizo un esfuerzo individual increíble que, con suerte, puede seguir impulsándonos”.

