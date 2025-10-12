Mundial Sub-20: Así se jugarán AL MOMENTO las semifinales del torneo para definir a los finalistas

Argentina venció a México y va en busca de su séptimo título del Mundial Sub-20.

La edición 2025 del Mundial Sub-20 está llegando a su fin y la afición ya conoce a las selecciones que disputarán los dos boletos para la gran final del torneo y los equipos que definirán al tercer y cuarto lugar de la competencia internacional juvenil.

Colombia fue la primera selección en salir a escena para medirse ante España, que avanzó a la ronda de eliminación como uno de los mejores terceros lugares. Los Cafeteros lograron una épica remontada para meterse a la antesala del partido por el título.

Más tarde, México y Argentina saltaron al campo para definir al rival de los colombianos; la Albiceleste derrotó sin problemas al Tricolor y terminó con el sueño de todo un país con una estupenda generación que prometía llegar hasta la gran final de la Copa del Mundo Sub-20.

Así se jugarán AL MOMENTO las semifinales del Mundial Sub-20

Aún queda un lugar vacante en las semifinales del Mundial Sub-20; Estados Unidos cayó derrotado ante Marruecos y, del otro lado de la llave, Francia se ve las caras con Noruega en el último partido de los cuartos de final del torneo internacional juvenil.

Colombia vs. Argentina - miércoles 15 de octubre del 2025

Marruecos vs. Francia o Noruega - miércoles 15 de octubre

Argentina y Marruecos son las dos selecciones favoritas para llegar hasta la gran final, pues la Albiceleste va con un paso perfecto en el torneo, mientras que el combinado africano ha demostrado un gran nivel dentro del campo que los pone como contendientes al título.

Argentina and Colombia will meet in the #U20WC semi-finals! 🇦🇷🇨🇴 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2025

Argentina sigue en busca de su séptimo título del Mundial Sub-20

Argentina sigue con un buen paso en el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile y la Albiceleste está en busca de aumentar su hegemonía en el torneo juvenil, ya que en caso de ser campeones levantarían su séptimo título de este certamen y lograrían una ventaja de dos cetros sobre el segundo lugar.

‘Los Guachos’ han salido campeones de la Copa del Mundo Sub-20 en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, mientras que en el segundo escalón se encuentra Brasil con cinco títulos logrados en 1983, 1985, 1993, 2003 y 2011.

Con dos trofeos Sub-20 en sus vitrinas están Portugal y Serbia, y de ahí vienen Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania con una conquista dentro del Mundial Sub-20.

DCO