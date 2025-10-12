¿Penta Zero Miedo lucha hoy 13 de octubre en WWE RAW? ¿A quién enfrenta?; cartelera completa

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana y ante mejores rivales. El mexicano estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 13 de octubre, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix, y enfrenta a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental de WWE.

¿Estará Penta en WWE Raw este lunes 13 de octubre?

Penta Zero Miedo sí estará en WWE Raw de este lunes 13 de octubre. La función es en la RAC Arena de Perth, Australia, y es su lucha más importante desde que llegó a la empresa, pues se enfrenta al campeón Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental de WWE.

La función que se realiza en punto de las 6 de la mañana, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Netflix. La hora del evento se debe a la diferencia de horario que hay con Australia.

Día: 13 de octubre

Hora: 6 de la mañana

¿Quién estará en WWE Raw este lunes 13 de octurbe?

Dominik Mysterio vs Penta Zero Miedo- Por el Campeonato Intercontinental

Bayley y Lyra vs Roxanne y Raquel

Seth Rollins y Stephanie Vaquer, tendrán aparición

Iyo Sky, Rhea Ripley y CM Punk tienen segmentos

Penta Zero Miedo y su impacto en WWE

La llegada de Penta Zero Miedo a la WWE ha generado un fuerte impacto entre los aficionados, especialmente en México y América Latina, donde es considerado una de las máximas figuras de la lucha libre moderna. Su debut en Raw en enero de 2025 fue recibido con una gran ovación, reflejo de la expectativa que su incorporación había despertado desde que se confirmó su fichaje.

Desde su primera aparición, Penta acumuló varias victorias que lo posicionaron rápidamente como un luchador a seguir dentro de la empresa. Su estilo, carisma y la fuerza de su lema “Zero Miedo” conectaron de inmediato con el público, lo que permitió que la WWE lo presentara como un elemento serio.

En poco tiempo, Penta ha demostrado que su impacto va más allá del ring. Conecta con los fans, representa al legado de la lucha libre mexicana y aporta frescura a las historias de la empresa. El reto, ahora, será mantener ese impulso y consolidarse como una de las estrellas principales de la WWE.

aar