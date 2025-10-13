Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Ecuador, amistoso internacional de Fecha FIFA

Luego de ser humillados por Colombia, los jugadores de la Selección Mexicana y Javier Aguirre tienen la oportunidad de resarcir el daño, pues este martes 14 de octubre se enfrentan en Guadalajara a otro rival sudamericano, Ecuador, que cierra la Fecha FIFA de octubre, de las últimas giras antes del año mundialista.

No será un duelo sencillo para el Tricolor, pues de sus últimos 9 juegos ante selecciones de Conmebol siete han sido derrotas, por tan solo una victoria y un empate. La buena noticia es que esa igualdad fue ante los ecuatorianos, que llegan al cotejo en el Estadio AKRON como segundo lugar de la eliminatoria mundialista en Sudamérica.

¿Dónde ver México vs Ecuador, amistoso internacional?

El México vs Ecuador, partido amistoso internacional de la Fecha FIFA, inicia este martes 14 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Día: Martes 14 de octubre

Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Posibles alineaciones de México vs Ecuador

México: Raúl Rangel, Mateo Chávez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Kevin Álvarez, Luis Romo, Marcel Ruiz, César Huerta, Julián Quiñones, Alexis Vega, Santiago Giménez.

Ecuador: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Yaimar Medina, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Ángelo Preciado, John Yeboah, Kendry Páez y Enner Valencia.

México, con cuentas pendientes ante sudamericanos

Desde el 31 de mayo de 2024, la Selección Mexicana no le gana a un rival de Conmebol, la última vez fue ante Bolivia con solitario gol de Efraín Álvarez. Desde entonces, son cinco juegos en donde el Tricolor no puede ganar; derrotas ante Uruguay, Brasil, Venezuela y Colombia (el 4-0 hace unos días), así como un empate 0-0 ante la propia Ecuador.

Antes de superar a los bolivianos, el conjunto azteca hiló tres descalabros, dos ante Colombia y uno frente a Argentina, para completar las 7 derrotas en sus últimas 9 presentaciones ante sudamericanos, lo que agrava las criticas del proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Ante Colombia el conjunto mexicano fue exhibido por jugadores de gran nivel, que además juegan en buenos equipos en las mejores ligas del mundo, como lo es Luis Díaz en el Bayern Múnich, además de elementos en el Benfica, Fluminense, Inter de Porto Alegre y más.

México no tiene desde hace tiempo jugadores en clubes top, además que ha dejado de tener futbolistas en equipos de segunda o tercera línea, como sí lo tiene Ecuador, que tiene como figuras a seguir a William Pacho, defensa del PSG, Pervis Estupiñán, defensa del Milan, y la leyenda Enner Valencia, quien vive una nueva etapa en el Pachuca.

