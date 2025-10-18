Max Verstappen gana la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos de F1

Se realizó la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de F1, que se corre este domingo en el Circuito de las Américas y en donde la pole position es de Max Verstappen, quien se mostró incómodo en las últimas vueltas de la qualy.

Verstappen ganó su pole 47 dentro de la máxima categoría del deporte motor y estará escoltado por el segundo lugar, que fue Lando Norris de McLaren, seguido por Charles Leclerc de Ferrari, para completar la punta.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! 💪🥇



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

“La pista está un poco más difícil”, comentó Max Verstappen durante la Q3, instantes después de que el volante monegasco Charles Leclerc hizo un trompo en la curva para entrar a la recta final de la pista.

Verstappen y Norris hablaron sobre el viento, que fue factor en la clasificación, además, el británico del equipo papaya bromeó sobre su accidente en la sprint. “Que no me golpeen, es la estrategia, espero tener una gran carrera con Mx, hemos tenido buenas batallas".

“Fue un reto más difícil, ayer me sentía más cómodo, no sé si el viento fue factor, pero los dos batallamos con el tiempo, imposible ser tan rápido como Max, no teníamos la oportunidad de lograr la pole positon”, dijo Norris.

En la segunda parte de la clasificación las cosas estuvieron intensas, con Russell dominando y poniendo el ritmo. El piloto de Mercedes ha demostrado ser de los mejores en las qualys y en Estados Unidos no fue la excepción, aunque con el paso de los minutos su nivel fue bajando.

En la zona de eliminación con poco más de dos minutos por correr eran Nico, Lawson, Tsunoda, Colapinto y Gasly.

Max Verstappen llegará a la carrera del domingo como el ganador de la sprint, sesión que se quedó luego de una cita llena de choques y del abandono de Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren, quienes quedaron fuera en la primera curva cuando sus autos chocaron.

Charles Leclerc comentó que ha sido un fin de semana de altas y bajas, con desempeños buenos, ritmos, aunque calificó este accionar del equipo como “sorpresa”.

“Fue una gran sorpresa, durante todo el fin de semana ha sido complicado, pusimos todo en la qualy, hay cosas que tenemos que mejorar, pero ha sido una variación de desempeño, hemos aprendido mucho, lo aplicamos y eso fue lo que nos hizo mejorar”, dijo.“ Sí, nuestro auto es un poco mas rápido en la carrera, no sé si lo suficiente para pelear con McLaren o Red Bull, pero nos enfocaremos en terminar delante”.

