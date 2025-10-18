Milan vs Fiorentina EN VIVO: Horario, canal y cómo ver a Santiago Giménez en la Serie A

Milan de Santiago Giménez se mide ante la Fiorentina en la Serie A

Regresan las acciones del futbol mundial luego del parón por la Fecha FIFA y en Italia el mexicano Santiago Giménez tiene un partido complicado con el Milan ante la Fiorentina, duelo que se realiza este domingo 19 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

El AC Milan en donde juega el delantero de la Selección Mexicana se encuentra en la tercera posición de la Serie A con 13 unidades, además que a lo largo de la campaña solo tiene una derrota, por un empate y cuatro conquistas.

¿Dónde ver el Milan vs Fiorentina de la Serie A?

El partido entre el Milan vs Fiorentina, correspondiente a la Jornada 7 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, inicia este domingo 19 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Santiago Giménez, a recuperar su versión goleadora

Santiago Giménez busca regresar a su mejor nivel en el futbol de clubes, pues desde la temporada pasada que ha tenido altibajos, además que en esta campaña no ha podido destacar mucho a la delantera y el protagonismo ofensivo ha recaído en jugadores como Christian Pulisic.

El ariete nacido en la cantera del Cruz Azul en el futbol mexicano viene de jugar con la Selección Mexicana en los duelos de la Fecha FIFA ante Colombia y ante Ecuador, en donde no pudo anotar gol y no dejó las mejores sensaciones de cara al arco.

El Chaquito estuvo en la derrota de 4-0 ante los colombianos y en el empate 1-1 frente a Ecuador. El ariete sigue acumulando minutos con la escuadra nacional de cara a la Copa del Mundo 2026.

