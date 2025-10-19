Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Seattle Seahawks vs Houston Texans; Semana 7 de la NFL

Seattle Seahawks se enfrenta a los Houston Texans en la Semana 7 de la NFL

La Semana 7 de la NFL termina con el tradicional juego del lunes por la noche, que tendrá doble cartelera, y como duelo estelar se enfrentan Seattle Seahawks y Houston Texans, equipos que llegan al Lumen Field en diferentes situaciones.

Los Texans (2-3) viajan a Seattle (4-2) para un juego crucial, pues cargan una pesada losa: tienen marca de 0-3 esta temporada cuando se enfrentan a equipos que tienen récord positivo, como son los Seahawks, que sus únicas dos derrotas del año son de local y por un total de siete puntos.

One week from today 😤 pic.twitter.com/7bheNsnSsx — Houston Texans (@HoustonTexans) October 13, 2025

¿Dónde ver el Seattle Seahawks vs Houston Texans de la NFL?

El Seattle Seahawks vs Houston Texans, de la Semana 7 de la NFL, inicia este lunes 20 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

¿Cómo llegan los equipos?

En su último juego, Sam Darnold lanzó pases de touchdown a Jaxon Smith-Njigba y Cooper Kupp, para que Seattle Seahawks lograra una victoria de 20-12 ante Jacksonville.

Monday night under the lights. pic.twitter.com/eWgm1XEifR — Seattle Seahawks (@Seahawks) October 18, 2025

Otro de los jugadores destacados fue Smith-Njigba, quien terminó con ocho recepciones para 162 yardas y de paso ayudó a que los Seahawks (4-2) se recuperaron de una derrota en el último segundo ante Tampa Bay en casa.

Del otro lado, los Houston Texans se aprovecharon de unos mermados Baltimore Ravens en su último juego. La franquicia texana ganó 44-10 a los Ravens, que salieron al campo sin el quarterback Lamar Jackson y varios otros All-Pros y Pro Bowlers fuera de acción.

La Semana 7 empezó con un duelo de mariscales de campo veteranos, en donde Joe Flacco lanzó 342 yardas y tres touchdowns, Evan McPherson convirtió un gol de campo de 36 yardas con siete segundos restantes y los Bengals rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al superar por 33-31 a los Steelers.

Adquirido a los Browns de Cleveland el 7 de octubre, Flacco, de 40 años, completó 31 de 47 pases en su segundo duelo como titular por Cincinnati. Superó a Aaron Rodgrs, de 41 años.

Fue apenas el tercer duelo de temporada regular entre mariscales de campo titulares de 40 años. Asimismo, fue la remontada 23 en el último cuarto durante la carrera de 18 años de Flacco.

Rodgers completó 22 de 32 para 244 yardas con cuatro touchdowns y dos intercepciones. Le dio a Pittsburgh (4-2) una ventaja de 31-30 con 2:31 minutos restantes con un touchdown de 68 yardas a Pat Freiermuth.

Flacco llevó a los Bengals (3-4) hacia un avance de 52 yardas en ocho jugadas, con dos envíos completos de 15 y 18 yardas a Ja’Marr Chase para llevar a Cincinnati al territorio de Pittsburgh.

aar