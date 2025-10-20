Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Barcelona vs Olympiacos de la Champions League; alineaciones y streaming

La Champions League sigue su marcha con la tercera jornada de la fase de liga y uno de los juegos más atractivos de este martes 21 de octubre es el Barcelona ante el Olympiacos, que chocan en el Estadio Olímpico de Montjuic y con equipos que no tuvieron el mejor de los inicios en el torneo.

El Barca arrancó el certamen con una victoria y una derrota, resultados irregulares para una escuadra que en la previa es de los favoritos para llegar a la final, pues tiene una plantilla llena de estrellas. Ante el conjunto griego buscará regresar a la columba de triunfos luego de caer ante el PSG la jornada pasada.

Del otro lado, el Olympiacos tiene una cita complicada, pues debe hacerle frente a un conjunto que tiene ceros victorias en la presente edición del torneo. El club “Thrylos”, que en español significa “La Leyenda”, tiene un derrota y un empate, para solo una unidad.

¿Dónde ver el Barcelona vs Olympiacos de la Champions League?

El partido Barcelona vs Olympiacos, de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, inicia este martes 21 de octubre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de HBO Max.

Día: 21 de octubre

Hora: 10:45 horas

Transmisión: HBO Max

Posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Marc Casado, Frenkie De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín y Marcus Rashford.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis, Lorenzo Pirola, Panagiotis Retsos, Costinha, Francisco Ortega, Santiago Hezze, Dani García, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.

Barcelona y Olympiacos con pocos antecedentes

Barcelona y Olympiacos tiene pocos antecedentes en la Champions, para ser concretos dos veces, ambas en la temporada 2017-2018, con el balance en favor de los españoles con una victoria y un empate.

Mañana juega Lamine Yamal 😄✌️ pic.twitter.com/9risyyXQZr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2025

Para este juego el Barcelona, en redes sociales, confirmó que su estrella Lamine Yamal estará presente en el juego, luego de semanas en donde su actividad se ha visto disminuida por problemas físicos.

Aunque tendrán a su máxima estrella, los culés no contarán en el duelo con el peligroso delantero y goleador Robert Lewandowski. Pese a ello el conjunto catalán parte como el favorito para sacar los tres puntos ante Olympiacos.

El duelo forma parte de una jornada en donde en total se jugarán nueve duelos, entre ellos el Leverkusen vs PSG, Villarreal vs Manchester City.

aar