Dónde ver EN VIVO y HORA del Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners, Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Toronto Blue Jays y Seattle Mariners se enfrentan en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners se enfrentan HOY, lunes 20 de octubre, en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y el equipo que resulte ganador se instalará en la Serie Mundial de Grandes Ligas, en donde los campeones defensores Los Angeles Dodgers ya esperan rival.

Los Blue Jays vencieron a los Mariners en el sexto juego e igualaron la serie a 3 victorias por bando, forzando al séptimo encuentro, que se realiza en el Rogers Centre, de Toronto, Canadá.

¿Dónde ver el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana?

El Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners, se realiza este lunes 20 de octubre a las 18:08 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX y el streaming por medio de Caliente TV.

Día: 20 de octubre

Hora: 18:08 horas

Transmisión: FOX por Caliente TV

Toronto y Seattle tienen una cita con la historia

Los Toronto Blue Jays forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Marineros de Seattle la noche del domingo, con lo que la novena canadiense tiene una cita con la historia, de cara a lo que sería

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo juego decisivo en la historia de los Azulejos. Toronto perdió ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Del otro lado, los Seattle Mariners son el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín y jugarán por primera vez un séptimo juego de postemporada. El ganador se enfrentará al campeón de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

“I’m going to give all I have for the city. I’m going to give all I have for the fans”



- Vladdy 🥹❤️🇨🇦 #WANTITALL pic.twitter.com/otruI2iZzZ — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 20, 2025

Toronto espera que su astro Vladimir Guerrero Jr. siga en forma, pues en el sexto juego conectó su sexto jonrón de la postemporada, además que el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios.

Sin importar el equipo que gane, México ya aseguró representación en la Serie Mundial, pues en Seattle juegan Randy Arozarena y el pitcher Andrés Muñóz, quien está hecho uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas. Mientras que por el lado de Toronto el catcher es Alejandro Kirk, uno de los consentidos de la afición canadiense.

Para el Juego 7 los Toronto Blue Jays abrirán con el lanzador Shane Bieber, quien tiene 9 hits permitidos y 10 strikeouts. Del lado de los Seattle Mariners estará George Kirby, con 17 hits permitidos y 18 strikeouts.