Blue Jays derrota en casa a los Mariners y obliga al juego siete en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Mientras Los Ángeles Dodgers ya esperan a su rival en la Serie Mundial de la Major League Baseball, la Serie de Campeonato de la Liga Americana aún no define a su campeón, pues los Toronto Blue Jays lograron una contundente victoria de 6-2 para obligar a los Seattle Mariners a disputar el famoso juego siete.

El marcador no tardó en abrirse en el Rogers Centre y en la parte baja de la segunda entrada Addison Barger bateó un sencillo al jardín derecho para que Ernie Clement lograra arribar a la tercera base y Daulton Varsho marcara la primera carrera de los locales.

El pitcher abridor de Toronto, Trey Yesavage, lanzó durante cinco entradas completas y consiguió dos outs de la siguiente, permitió seis hits, dos carreras, siete ponches, tres bases por bolas y solo un home run en su turno arriba de la lomita.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano San Francisco 49ers consigue una importante victoria ante los Falcons en el SNF de la Semana 7 de la NFL

En el segundo episodio también apareció Isiah Kiner-Falefa, quien consiguió un sencillo al cuadro interior poco profundo, para que Addison Barger llegara a segunda base y Ernie Clement lograra completar su recorrido al diamante.

Por su parte, el pitcher abridor de Seattle, Logan Gilbert, lanzó durante cuatro entradas completas, permitió siete hits, cinco carreras, tres ponches, una base por bolas y dos home runs antes de regresar al dugout a descansar.

Para la tercera entrada, Addison Barger consiguió el primer cuadrangular del sexto juego; el estadounidense mandó la bolita por el central para que Ernie Clement lo acompañara y le dieran dos carreras más a los Blue Jays, consiguiendo una ventaja de 4-0 sobre los visitantes.

Durante la cuarta entrada no hubo actividad en el tablero, pero para el quinto episodio uno de los mejores jugadores de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., mandó la blanquita fuera del parque para conseguir su sexto home run en la postemporada, marcar la quinta carrera de los locales y ponerse el saco para festejar su cuadrangular.

Los Seattle Mariners respondieron a los constantes ataques y carreras de los Azulejos hasta la parte alta de la sexta entrada, cuando Josh Naylor consiguió su tercer cuadrangular en los playoffs de la MLB y puso la primera carrera para su equipo en el marcador.

En el mismo episodio apareció Eugenio Suárez con un sencillo al cuadro interior poco profundo para que el mexicano Randy Arozarena llegara limpio al home y los Marineros se acercaran en el tablero 5-2; sin embargo, esa felicidad se esfumaría en segundos.

Cabe recalcar que los Seattle Mariners están en busca de llegar por primera vez a una Serie Mundial, pues desde 1977, que la franquicia fue fundada e inició su participación en la MLB, nunca han logrado llegar al Clásico de Otoño. Aunque los Marineros tienen seis apariciones en la postemporada y tres en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en 1995, 2000 y 2001.

Vladimir Guerrero Jr. recibió un golpe con la pelotita por parte del pitcher de Seattle en la parte baja de la séptima entrada, consiguiendo avanzar a la primera base sin tener que conectar un hit.

El beisbolista con descendencia dominicana llegó al tercer colchón gracias a un wild pitch de los Mariners; sin embargo, el catcher se equivocó al momento de lanzar la pelota para conseguir el out sobre el canadiense y llegó sin problema al home para cerrar el marcador en 6-2 en favor de los Blue Jays.

DCO