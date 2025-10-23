Los Ángeles Chargers derrotan con autoridad a los Minnesota Vikings para llegar a cinco victorias en la campaña

Los Chargers consiguieron su quinta victoria de la campaña tras derrotar a los Vikings.

Los Ángeles Chargers se impusieron con autoridad ante los Minnesota Vikings por marcador de 37-10 en la cancha del SoFi Stadium, logrando su quinta victoria de la campaña 2025 de la National Football League y venciendo a los Vikingos por segunda vez consecutiva en la liga.

Los Cargadores consiguieron poner la marca de los de Minnesota en números rojos, pues después del Thursday Night Football de la Semana 8 de la NFL el conjunto dirigido por Kevin O’Connell regresó a casa con cuatro derrotas y tres victorias.

El marcador se inauguró con cuatro minutos restantes en el reloj del primer cuarto, cuando Oronde Gadsden llegó a las diagonales y comenzó la fiesta de los Chargers junto a Cameron Dicker, quien anotó el punto extra para ponerse 7-0 al final del primer episodio.

Justin Herbert tuvo una noche de ensueño en el SoFi Stadium junto a su afición, pues el mariscal de campo del conjunto angelino consiguió 18 pases completos en 25 intentos, 227 yardas en los cuatro episodios y tres pases de anotación.

Al inicio del segundo cuarto, los locales volvieron a pegar en el tablero, gracias a un acarreo exitoso por parte de Kimani Vidal, quien llegó a la zona de anotación para poner otras seis unidades a favor de los Cargadores.

La respuesta por parte de los visitantes llegó en el segundo cuarto, a nueve minutos del final, cuando Will Reichard hizo válido el gol de campo para que el cero desapareciera del tablero y solo necesitaran dos posesiones para igualar las condiciones, aunque el ataque de los Chargers fue fulminante por el resto del cotejo.

La última vez que estas dos franquicias se vieron las caras en la NFL fue el 24 de septiembre del 2023, cuando el equipo de Los Ángeles sacó una importante victoria en la Semana 3 de la temporada al derrotar 24-28 a los Vikingos en el U.S. Bank Stadium.

Antes de irse al medio tiempo, Ladd McConkey volvió a llevar a los Chargers a la zona de anotación y la ventaja en el marcador entre las dos franquicias se amplió a 17 unidades, pero el gran trabajo de los locales consiguió un gol de campo al inicio de la segunda mitad gracias a Cameron Dicker.

Los últimos puntos de los Vikings llegaron a cuatro minutos de culminar el tercer cuarto, cuando Jordan Addison arribó por primera y última vez a las diagonales por parte de los visitantes, consiguiendo seis unidades más para los de Minnesota.

El último episodio del encuentro fue totalmente para los Chargers; primero Tre Harris anotó el cuarto touchdown para el conjunto de Jim Harbaugh y después Cameron Dicker apareció en dos ocasiones seguidas en el encuentro para lograr dos goles de campo y cerrar el marcador en 37-10 para los locales.

