NFL Semana 7: Resultados, resúmenes y lo mejor de los partidos

La temporada 2025 de la NFL sigue con gran intensidad en la Semana 7, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos los resultados finales, con lo mejor de los juegos.

La jornada empezó con un juego entre mariscales de campo veteranos, en donde Joe Flacco llevó a los Bengals a romper una racha de cuatro derrotas consecutivas al superar por 33-31 a los Steelers de Aaron Rodgers.

La Semana 7 termina con una doble cartelera del lunes por la noche. En el primer turno los Detroit Lions le hacen frente a los sorpresivos Tampa Bay Buccaneers. La acción termina con los Seattle Seahawks recibiendo en casa a los Houston Texans.

Resultados de la Semana 7 de la NLF

Bengals 33-31 Steelers

Jaguars 7-35 Rams

Vikings 22-28 Eagles

Titans 13-31 Patriots

Jets 6-13 Panthers

Browns 31-6 Dolphins

Bears 26-14 Saints

Chiefs 31-0 Raiders

Chargers 24-38 Colts

Broncos 33-32 Giants

Cardinals 23-27 Packers

Cowboys 44-22 Commanders

Vaqueros somete a Commanders

Dak Prescott lanzó para tres touchdowns, incluyendo uno de 74 yardas a CeeDee Lamb, DaRon Bland devolvió una intercepción 68 yardas para anotar después de que Jayden Daniels saliera con una lesión en el tendón de la corva y los Cowboys vencieron el domingo 44-22 a los Commanders.

Lamb tuvo 110 yardas en cinco recepciones después de que un esguince alto de tobillo lo mantuviera fuera de los tres juegos anteriores, cuando George Pickens brilló sin su nuevo compañero, y luego tuvo el mismo impacto compartiendo nuevamente el protagonismo.

La recepción de 44 yardas de Pickens fue clave en una serie de touchdown de 35 segundos para una ventaja de 27-15 en el último minuto de la primera mitad después de que Daniels anotara en una carrera de uno yarda con 45 segundos para el descanso. Javonte Williams corrió para 116 yardas y un touchdown para Dallas (3-3-1).

Prescott terminó 21 de 30 para 264 yardas con dos pases de touchdown a Jake Ferguson, quien se convirtió en el primer ala cerrada en la historia de la NFL con al menos 50 recepciones y seis touchdowns por recepción en los primeros siete juegos de una temporada.

Daniels estaba sin sus tres principales receptores en Terry McLaurin (cuádriceps), Deebo Samuel (talón) y Noah Brown (rodilla/ingle), un exjugador de Dallas. Daniels tuvo 156 yardas y un touchdown junto con su carrera de TD antes de la lesión.

Colts rompe racha negativa en Los Ángeles ante Chargers

Daniel Jones lanzó para 288 yardas y dos anotaciones, Jonathan Taylor tuvo su tercer juego de tres touchdowns de la temporada y los Colts de Indianápolis vencieron 38-24 a los Chargers de Los Ángeles el domingo, logrando su sexta victoria, la mayor cantidad en la NFL.

Los Colts (6-1) también rompieron una racha de cinco derrotas en Los Ángeles después de perder contra los Rams en el SoFi Stadium el mes pasado. No habían vencido a los Chargers, Rams o ahora a los Raiders de Las Vegas en L.A. desde 1986. En general, los Colts no habían vencido a los Chargers desde el 25 de septiembre de 2016, en Indianápolis.

Con su mejor inicio desde 2009, los Colts, líderes del Sur de la AFC, lideraron 23-3 al medio tiempo mientras mantenían a los Chargers en diez yardas por tierra en seis acarreos. Los Colts anotaron pronto con una carrera de 23 yardas de Taylor y nunca miraron atrás. Jones completó 23 de 34 pases. Taylor tuvo 16 acarreos para 94 yardas.

Los Chargers (4-3) nunca lideraron mientras perdían por tercera vez en cuatro juegos a pesar de un récord personal de 423 yardas por pase y tres touchdowns de Justin Herbert. Sus 37 pases completados establecieron un récord de franquicia.

Packers vence a Cardinals

Josh Jacobs corrió para un touchdown de una yarda con 1:50 por jugar, Micah Parsons logró un récord personal de tres capturas de quarterback y los Packers se recuperaron de un déficit temprano de diez puntos para vencer 27-23 a los Cardinals.

Green Bay (4-1-1) luchó durante una primera mitad lenta para ganar su primer partido fuera de casa de la temporada. Los Packers enfrentaron su parte de adversidades este fin de semana: el viaje del equipo se retrasó aproximadamente cinco horas el sábado debido a problemas mecánicos con su avión en Wisconsin.

JOSH JACOBS FOR THE GO-AHEAD SIX!



Arizona (2-5) tuvo la oportunidad de ganar el juego en su última serie ofensiva, pero el pase de Jacoby Brissett en cuarta oportunidad fue desviado en la zona de anotación con seis segundos restantes. Brissett, supliendo al lesionado Kyler Murray, lanzó para 279 yardas y dos touchdowns.

Los Cardinals han perdido cinco juegos consecutivos por un total combinado de 13 puntos. Son solo el tercer equipo de la NFL en perder por cuatro puntos o menos en cinco juegos consecutivos, uniéndose a los 49ers de San Francisco de 2017 y los Browns de Cleveland de 1984.

Jordan Love de Green Bay completó 19 de 29 pases para 179 yardas y un touchdown. Parsons terminó con tres capturas, cuatro tacleadas para pérdida de yardas y cinco apresuramientos al mariscal de campo, haciendo la vida difícil para Brissett durante toda la tarde.

