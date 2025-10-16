Bengals sorprende a Steelers y logran vencerlos en un intenso juego divisional en el Thursday Night Football

Los Cincinnati Bengals abrieron las puertas del Paycor Stadium para recibir a los Pittsburgh Steelers en su segundo juego de prime time de esta Temporada 2025 de la NFL, el cual terminó con la victoria para los locales por marcador de 33-31.

El encuentro parecía decantado para los pupilos de Mike Tomlin, pues llegaron a la casa de las Bengalas con una marca de 4-1, pero al momento de saltar al emparrillado las cosas fueron diferentes ante la franquicia que comanda Zac Taylor.

El marcador comenzó a trabajar temprano en Cincinnati, pues a falta de 10 minutos de terminar el primer cuarto, apareció Jonnu Smith por parte de Pittsburgh para poner la primera anotación y Chris Boswell hizo válido el punto extra para la visita.

FINAL: Flacco gets his first win with the @Bengals. pic.twitter.com/q1IYjz3AjG — NFL (@NFL) October 17, 2025

Boswell volvió a entrar al campo en el segundo episodio con 10 minutos en el cronómetro para conseguir un gol de campo y poner 10-0 el marcador, nublando el panorama de los Bengals en el encuentro.

Sin embargo, el segundo cuarto fue el más productivo para los locales, ya que con cuatro minutos en el reloj Ja’Marr Chase llegó a las diagonales para poner los primeros seis puntos y en la siguiente posesión del ovoide de Steelers, lograron pararlos para volver a tener el balón con más de dos minutos en el cronómetro.

Tee Higgins fue el encargado de poner otras seis unidades para los Bengals y levantar al público, pues la victoria cada vez estaba más cerca ante uno de los rivales divisionales más difíciles del Norte de la Conferencia Americana.

La última vez que estas dos franquicias se vieron las caras fue en la Semana 18 de la campaña pasada, cuando los de Cincinnati vencieron 19-17 a Pittsburgh para poner su marca 8-8 y la de los Acereros en 10-6, cerrando así la temporada pero quedándose sin oportunidad de avanzar a la postemporada.

La segunda parte del compromiso inició con el gol de campo de Evan McPherson para poner otras tres unidades para los Bengals y conseguir una ventaja de dos posesiones sobre los Steelers.

Los visitantes respondieron con un touchdown de Pat Freiermuth y el punto extra de Chris Boswell para reducir la diferencia a tres unidades en el tablero, pero el cuarto episodio no fue apto para cardíacos, pues los Bengals se llevaron la victoria con siete segundos en el reloj.

Rodgers attempts a Hail Mary but the Bengals have it covered.



CINCY WINS. pic.twitter.com/tXMLNgUlng — NFL (@NFL) October 17, 2025

Durante el cuarto cuarto del encuentro, Noah Fant consiguió el último touchdown para los Bengals y por parte de los Steelers aparecieron Darnell Washington y Pat Freiermuth para poner contra las cuerdas a los locales con dos minutos en el reloj.

El pateador Evan McPherson fue el héroe para el conjunto que lidera Joe Flacco, pues con dos goles de campo en el último cuarto consiguió poner el marcador 33-31 para darle su tercera victoria a los Bengals, y qué mejor que ante un rival divisional.

DCO