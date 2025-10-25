Conoce dónde ver en México el encuentro del Black Friday entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears

Eagles recibirá a Bears en el partido del Black Friday de la NFL.

La National Football League ya se prepara para el partido del Black Friday, es por eso que se unieron a Amazon para que el partido entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears sea transmitido en Prime Video a más de 240 países el próximo 28 de noviembre.

Este partido será el primer evento de la NFL que se presentará a nivel global a través de la plataforma de streaming de Amazon. “Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la NFL y presentar el Black Friday Football a los millones de aficionados que atendemos en todo el mundo”, dijo Jay Marine, director de Prime Video U.S.

Los Eagles y Bears se verán las caras en el Lincoln Financial Field a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, compromiso correspondiente a la Semana 13 de la National Football League.

“Nos entusiasma trabajar con nuestros socios de Prime Video para llevar el partido de futbol americano del Black Friday de este año a una audiencia global”, declaró Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL.

La transmisión del partido del Black Friday Football entre Eagles y Bears, el cual será transmitido a través de Prime Video, ofrecerá varias opciones de idiomas adicionales para los aficionados del mundo, incluyendo español, francés y portugués.

“El Black Friday se está convirtiendo en una de las mejores festividades deportivas del año, y este partido imperdible entre los Eagles, campeones del Super Bowl, y los Bears, en uno de los estadios con más ambiente deportivo. Estamos deseando ofrecer a los aficionados una cobertura de primera clase y un día repleto de acción, ofertas navideñas y sorpresas”, agregó Marine.

La National Football League se ha unido con diferentes plataformas de streaming para transmitir los diferentes partidos especiales durante la temporada regular, como ocurrió al inicio de la campaña con el encuentro entre los Chiefs y Chargers en Brasil.

Además de tener algunas ideas innovadoras para incluir a los aficionados de todas las edades, pues en temporadas pasadas realizaron transmisiones con los personajes de Toy Story y los Simpsons para los pequeños fanáticos.

“Ampliar la disponibilidad de nuestros partidos para los aficionados de la NFL de todo el mundo es una prioridad clave para nosotros, y estamos encantados de que el partido del Black Friday esté disponible a través de Amazon en más de 240 países y territorios de todo el mundo”, afirmó Schroeder.

