Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1

Los pilotos están listos para disputar la clasificación del Gran Premio de México.

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con una carrera clave para el futuro de la competencia, el Gran Premio de México, la vigésima parada del serial y que podría acercar a algunos volantes a los primeros lugares del Campeonato de Pilotos, el cual lideran Oscar Piastri y Lando Norris.

La afición mexicana demostró su pasión por el deporte motor, abarrotando las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante las primeras prácticas libres de la competencia, donde Pato O’Ward tuvo la oportunidad de competir con el monoplaza de McLaren.

Los 20 pilotos están listos para disputar la clasificación del Gran Premio de México y conocer su lugar en la parrilla de salida del evento, carrera que es clave para Max Verstappen, pues una victoria lo acercaría al segundo puesto del Campeonato de Pilotos.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS la clasificación del Gran Premio de México

La clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1 se correrá este sábado, 25 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. La primera sesión de la qualy en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en Sky Spprts.

Fecha: sábado 25 de octubre

Hora: 15:00

Estadio: Autódromo Hermanos Rodríguez

Transmisión: Canal 5 y Sky Sports

Carlos Sainz busca su segunda victoria consecutiva en México

Carlos Sainz saldrá a la clasificación del Gran Premio de México, en busca de quedarse con el primer lugar de la parrilla de salida, para poder pelear por el primer puesto en la carrera el próximo domingo, pues el español fue el piloto ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez el año pasado.

Sin embargo, la pelea por el Campeonato de Pilotos está al rojo vivo, con Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen y George Russell como los únicos pilotos que pueden pelear por el título en este cierre de temporada.

Es por eso que será una misión difícil para Carlos Sainz conseguir la victoria del Gran Premio de México, ya que otro factor importante es que solo él, Lewis Hamilton y Verstappen son los volantes en activo que han visto la bandera a cuadros en primer lugar en la capital del país.

DCO