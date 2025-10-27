Guadalajara promete ser “la sede más mexicana” del Mundial 2026, asegura el Gobernador Pablo Lemus

“Guadalajara será la sede más mexicana” de la Copa del Mundo 2026, así lo prometió el comité organizador del estado de Jalisco, encabezado por el Gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, que en la Ciudad de México presentó a los medios de comunicación los avances en el plan de trabajo, destacando la inversión de 12 mil millones de pesos en regeneración urbana.

El Gobernador de Jalisco comentó que “hay muchas cosas que nos distinguen evidentemente cuando se habla de México en el mundo”, pero al pensar en los grandes símbolos del país es inevitable no pensar en la Perla Tapatía, que gracias a la inyección de capital tendrá considerables mejoras en infraestructura, de cara a la justa mundialista del próximo año.

▶ #Video | Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, presenta el trabajo que han realizado para hacer del estado la sede más mexicana del Mundial 2026





Guadalajara apuesta por la regeneración urbana

“Guadalajara es la ciudad más chula de todo México, sin embargo, tenemos que reconocer que el ingreso del aeropuerto a la ciudad no era del nivel de lo que queríamos. Hemos invertido hasta este momento alrededor de 12 mil millones de pesos en dos cuestiones importantísimas para nuestra ciudad”, explica Lemus Navarro, quien detalló que el dinero fue destinado a una mejora en la carretera Chapala y en la línea 5 del transporte público.

“Estamos haciendo regeneración urbana de todo el ingreso del aeropuerto hacia la ciudad, lo que conocemos como carretera Chapala. Estamos creciendo tres carriles por sentido, seis en total, concreto hidráulico para que tenga una durabilidad mínima de 30 años, ciclovías, banquetas, luminarias, arbolado, para tener un ingreso a al ciudad de primer mundo”, indicó el gobernante.

Agrega que la otra mejora fue la “línea 5 del trasporte público, que va a conectar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con dos sistemas de transporte que van a operar nuevos para el Mundial”. Desde el aeropuerto saldrá un sistema que va directamente al Estadio Guadalajara y conectar con la línea 3 del tren ligero, además de otro sistema del aeropuerto que llegará al centro histórico para ir al fan fest y conectar con la Expo Guadalajara.

#FOTO | ¡Embajadores mundialistas! 🌎

Alejandra Orozco, Ramón Morales, Carlos Salcido y Fernando Quirarte son los nuevos embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026.

De los mejores atletas tapatíos. 🇲🇽⚽



El Gobernador de Jalisco también comentó que la ciudad tiene a sus emblemas, sus símbolos culturales y deportivos, que harán de la sede imperdible para los aficionados.

“Los grandes símbolos; la charrería, con tan solo ver una fotografía de la catedral de Guadalajara sabes que es México. Esa es la realidad los grandes deportistas, los grandes artistas. Yo se los he dicho, nosotros vamos a jugar con los locales, nosotros no tenemos ninguna necesidad contratando artistas internacionales, deportistas internacionales, nosotros jugamos con nuestras campeones y nuestros campeones locales”, comentó.

Cuando Lemus Navarro dice que va a jugar los “campeones locales” se refiere a todos aquellas personalidades de diferentes rubros que dejan en alto a Jalisco, como los exateltas Alejandra Orozco, Ramón Morales, Carlos Salcido y Fernando Quirarte, quienes estuvieron presentes en el evento y fueron nombrados embajadores del Guadalajara para el Mundial 2026.

