Dodgers vs Blue Jays: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 5 de la Serie Mundial 2025?

Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays , celebra su home run ante Dodgers en la Serie Mundial

La Serie Mundial 2025 se encuentra igualada a 2 victorias por lado y este miércoles 29 de octubre se realiza el Juego 5, en donde los locales Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays buscarán tomar ventaja antes de que las acciones se muden a Canadá.

Luego de ganar el Juego 4 de la Serie Mundial, Toronto aseguró que el Clásico de Otoño cierre en el Rogers Centre. El campeón de las Grandes Ligas se definirá en 6 o 7 juegos, pero será en suelo canadiense.

¿Dónde ver el Juego 5 de la Serie Mundial 2025?

El Juego 5 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays inicia este miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN, Disney Plus y Fox Sports.

Toronto y Los Angeles, por la ventaja en SM

Toronto vive su primera Serie Mundial en 32 años. Los Azulejos tienen marca de 2-0 cuando se trata de jugar por el título de la MLB. Fueron bicampeones en 1992 y 1993, desde entonces no regresaban a esta instancia.

Del otro lado, losDodgers están en la Serie Mundialpor segunda vez consecutiva y buscarán ser el primer bicampeón en 25 temporadas.La última franquicia en hilar títulos fue New York Yankees, de 1998 al 2000.

The @BlueJays turn the double play!



3 outs away from a #WorldSeries Game 4 win 😎 pic.twitter.com/KUwBKfYXGk — MLB (@MLB) October 29, 2025

En el Juego 4 de la Serie Mundial, los Dodgers sufrieron apenas su tercera derrota a lo largo de 14 compromisos en esta postemporada. Al propinarles el revés, los Azulejos recuperaron la ventaja de local y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se entregará en el Rogers Centre.

Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras contra Shohei Ohtani, Shane Bieber lanzó pelota de cuatro hits hasta la sexta entrada, y los Azulejos de Toronto se recuperaron de su dolorosa derrota en un maratón de 18 innings para igualar la Serie Mundial el martes, con una victoria de 6-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego.

Ohtani redefinió el concepto de descanso corto al subir al montículo de la Serie Mundial poco más de 17 horas después de haberse embasado nueve veces y haber conectado cuatro extrabases en la emocionante victoria de los Dodgers.

El astro japonés permitió seis hits y cuatro carreras al lanzar hasta la séptima entrada, en una faena que incluyó seis ponches. Después de que Guerrero conectó su majestuoso séptimo jonrón de la postemporada en el tercer acto, los Azulejos añadieron dos más para poner fin a la labor de Ohtani durante su séptima entrada de cuatro carreras.

aar