Holyfield da las diferencias en el boxeo actual

Evander Holyfield, ayer, en su conferencia de prensa en la Ciudad de México, a lado de Mauricio Sulaimán.

El cuatro veces campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en diferentes pesos, Evander Holyfield, estuvo presente en una conferencia de prensa especial, acompañado de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, donde habló sobre diferentes temas del deporte que practicó profesionalmente por casi tres décadas.

Uno de los puntos más importantes que tocó el expugilista estadounidense fue sobre el boxeo actual y el de su época, remarcando que antes los mejores peleaban contra los mejores y eso es lo que hace falta en el presente, que los boxeadores dentro del top 10 se enfrenten entre sí.

“Yo creo que la gran diferencia es que todos pelean con todos, el campeón de la WBA tiene que pelear con el campeón de la WBC, yo creo eso, y si tú peleas con los mejores peleadores dentro del top 10, significa que estás haciendo un buen trabajo”, explicó Evander Holyfield.

El Tip: Evander Holyfield fue campeón indiscutido del peso crucero y peso pesado, unificando los títulos del CMB, AMB y FIB en 1988 y 1990, de manera respectiva.

Por otro lado, los asistentes recordaron el tenso momento que vivió con Mike Tyson, quien en 1997, durante su enfrentamiento, decidió morder la oreja de Evander Holyfield dejando una de las imágenes que los aficionados nunca van a olvidar, pero “The Real Deal” comentó que entre ellos no existen problemas 28 años después de lo ocurrido.

“Mike y yo, no tenemos problemas, lo respeto, él me respeta a mí, y las cosas tienden a ir así cuando no estás presumiendo sobre lo que has hecho, lo que he hecho, está hecho y ya pasó”, expresó.

44 Victorias tiene Evander Holyfield en su carrera

Por su parte, Mauricio Sulaimán fue cuestionado sobre si es momento de que México reciba una pelea con grandes exponentes como ocurrió con Julio César Chávez en el Estadio Azteca o Canelo Álvarez en Guadalajara.

“El boxeo ha sido muy importante en los eventos en la Ciudad de México y en el país, aquí Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca, muchas peleas en la Plaza de Toros México, en el Palacio de los Deportes. Lo que ha faltado es un promotor, alguien que tome el riesgo, con ilusión y se aviente”, confesó Sulaimán.