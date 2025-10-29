Leyenda de la Liga MX aclara sus problemas con la justicia después de ser arrestado por temas legales

La leyenda del Monterrey, Jonathan Orozco, vivió momentos de tensión el pasado martes cuando fue detenido en la ciudad de Torreón por un problema legal que tenía pendiente del pasado, ya que se trataba de un accidente de tránsito, el cual ocurrió hace dos años.

El exguardameta de los Rayados tuvo que pasar la noche bajo resguardo de las autoridades en el Cereso de Torreón. Orozco pudo salir en libertad en la tarde de este miércoles después de resolver su situación legal, subiendo un video a sus redes sociales explicando lo ocurrido.

Además, estuvo en una entrevista vía telefónica en el programa ‘Antidoping’ de RG La Deportiva, donde explicó más a fondo sus problemas legales, platicó que cuando se encontraba en La Reliquia, en Torreón, se topó con un control vehicular y lo detuvieron porque la persona con la que tuvo el accidente vehicular hace algunos años no ha sido remunerada por el seguro.

TE RECOMENDAMOS: Grandes Ligas Dodgers entran en pánico tras un terrible inicio de Juego 5 que los puede alejar del título

Gracias por sus muestras de cariño y apoyo 🙌🏻🙏🏻 pic.twitter.com/K8hOAzNhPN — Jonathan Orozco (@jona_orozco) October 29, 2025

Jonathan Orozco aclara sus problemas legales por su parte

Horas después de resolver el problema legal por el que fue detenido en Torreón, Jonathan Orozco publicó un video en sus redes sociales donde explica más a fondo lo ocurrido y agradeciendo a las personas que mandaron mensajes de apoyo o preocupación por el exarquero del Monterrey.

“Estamos bien, gracias a Dios. Fue un tema de un choque que ocurrió hace dos años... no se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado... y pues recae en la persona con la que tuvo el accidente, porque no dejó de ser un accidente, gracias a Dios se pudo solucionar ayer. Estuve ahí con la gente de la fiscalía y todo lo demás... muchísimas gracias por las atenciones, fue algo que llevó un ratito, se llevaron varias horas, pero gracias a Dios estamos bien”, explicó Jonathan Orozco.

¿Cuándo se retiró del futbol profesional Jonathan Orozco?

Jonathan Orozco es una leyenda del Monterrey y formó parte de la Selección Mexicana para ganar la Copa Oro en 2011, 2015 y 2019, y tiene más de un año que se retiró del futbol para formar parte del equipo de TUDN en las transmisiones del Monterrey.

El exarquero de Santos anunció su retiro el 16 de febrero del 2024, después de estar alrededor de ocho meses sin equipo, pues fue en julio del año pasado cuando salió de los Xolos de Tijuana, su último equipo en la Liga MX.

Además de ser campeón de la Copa Oro con México, Jonathan Orozco fue tres veces campeón de la Liga MX, dos con Monterrey y una con Santos, y en tres ocasiones con los Rayados levantó la Concachampions.

DCO