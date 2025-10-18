Detienen a exjugador de la Liga MX por presunto homicidio de agentes de tránsito

Un exjugador de Tigres fue detenido por su presunta implicación en un homicidio.

Edgar Zamudio Rosales, exjugador de Tigres, uno de los clubes más importantes de la Liga MX, fue detenido por su presunta implicación en el homicidio de dos agentes de Tránsito Municipal en Culiacán, Sinaloa, junto con otros tres sospechosos.

La policía confiscó seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres al momento del arresto.

Edgar Zamudio Rosales

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán. El exfutbolista fue parte de las fuerzas básicas felinas entre 2017 y 2019 y anotó un gol en el Clásico Regio Sub-17. pic.twitter.com/uQCwpbi5li — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 18, 2025

Según reportes de medios locales, los detenidos fueron identificados como Carlos Abraham “N”, de 15 años, Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N”, y Edgar Zamudio Rosales, exfutbolista de 23 años, después de una persecución policial al intentar huir de la escena del crimen.

¿Quién es Edgar Zamudio Rosales, exfutbolista detenido por presunto homicidio?

Edgar Zamudio Rosales fue jugador en las fuerzas básicas de Tigres, club con el que tuvo actividad en categorías inferiores entre 2017 y 2019.

Uno de sus principales logros como futbolista de las inferiores del conjunto de la UANL fue un gol en un clásico regio contra el Monterrey en el 2019, en la categoría Sub-17. Sin embargo, nunca pudo formar parte del primer equipo de los felinos.

¿Qué sucedió con Edgar Zamudio Rosales tras su salida de Tigres?

Edgar Zamudio Rosales dejó de formar parte de Tigres en el 2017 y tras su salida del equipo regiomontano no hubo registros de él en algún otro equipo de la Liga MX o en otras competencias profesionales.

Se espera que el exfutbolista de la escuadra de la UANL sea juzgado y procesado en las próximas horas por los crímenes de los que se le acusa.

EVG