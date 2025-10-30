Baltimore Ravens vence con autoridad a los Miami Dolphins para sumar su tercera victoria de la campaña

Los Baltimore Ravens se metieron al Hard Rock Stadium para disputar el Thursday Night Football de la Semana 9 de la National Football League ante los Miami Dolphins. El equipo comandado por Lamar Jackson logró su tercera victoria de la temporada por un marcador de 28-6.

El encuentro inició con el gol de campo por parte de Riley Patterson, para poner los primeros tres puntos del compromiso a favor de los locales, aunque esa es una de las dos acciones importantes que tuvieron los Dolphins en los cuatro cuartos del cotejo.

Lamar Jackson regresó de una lesión y lo hizo como todos los aficionados de los Ravens lo recordaban, consiguiendo 18 pases completos, 204 yardas y cuatro pases de anotación para ayudar a su equipo a ganar con autoridad en el inicio de la Semana 9.

Después de los primeros puntos de los Delfines, inició la fiesta por parte de los Ravens, dándole una alegría a su afición en la campaña, pues no ha sido la mejor temporada para los de John Harbaugh, pues tienen cinco derrotas en su historial este 2025.

Mark Andrews fue el encargado de anotar el primer touchdown de los Ravens en el compromiso; con ocho minutos por jugar del primer cuarto, el ala cerrada logró llegar a las diagonales y, con el punto extra de Tyler Loop, pusieron 7-3 el tablero a su favor.

El receptor de los Ravens, Mark Andrew, volvió a llegar a la zona prometida al inicio del segundo episodio para darle otros seis puntos al conjunto visitante y lograr una diferencia en el marcador de dos posesiones, y Riley Patterson volvió a aparecer para lograr otras tres unidades y las últimas del encuentro para el conjunto de Miami.

Los Baltimore Ravens se fueron con la ventaja al medio tiempo y en la segunda parte regresarían en gran momento para terminar de humillar a los Dolphins, ya que no dejaron que los locales anotaran, logrando caras largas en los aficionados de Miami.

En el tercer cuarto, Charlie Kolar y Rashod Bateman lograron las últimas dos anotaciones de los Ravens y las últimas del encuentro, logrando poner 28 puntos en el marcador sobre las seis unidades que pudo conseguir el equipo de Mike McDaniel en todo el partido.

En el último episodio no existieron anotaciones por parte de los dos equipos, pero los Ravens ya tenían su tercera victoria en el bolsillo, rectificando que podrían retomar el nivel en la recta final de la temporada regular, pues llevan dos encuentros ganados al hilo.

DCO