¡Se vacían las bancas! Tremendo agarrón entre Dodgers y Blue Jays por un pelotazo a Andrés Giménez (VIDEO)

Justin Wrobleski le metió un pelotazo en la mano a Andrés Giménez, la razón por la que las bancas se vaciaron e inició la discusión entre Dodgers y Blue Jays

Justin Wrobleski le pegó un pelotazo a Andrés Giménez.
Justin Wrobleski le pegó un pelotazo a Andrés Giménez. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Era la parte baja de la cuarta entrada cuando Andrés Giménez apareció en la caja de bateo, sin embargo Justin Wrobleski en uno de sus pitcheos le pegó en la mano al segunda base de los Blue Jays. El venezolano soltó el bate un poco enojado y comenzó a reclamarle al estadounidense.

Wrobleski se bajó de la lomita e iba en dirección de Andrés Giménez, aunque el umpire abrazó al bateador de Toronto para que el problema no subiera de nivel, eso no fue suficiente, pues en escasos segundos las bancas se vaciaron y los equipos se hicieron de palabras.

