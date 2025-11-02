Charles Leclerc da una noticia que impactó a todos los medios tras su drástica decisión

Charles Leclerc le pidió matrimonio a su novia con la ayuda de su perrito.

Después de su estupenda participación en el Gran Premio de México, Charles Leclerc tomó una decisión muy importante en su vida, pues este domingo 2 de octubre del 2025 lo recordará como una bella fecha, pues el piloto monegasco le pidió matrimonio a su novia Alexandra Saint-Mleux de la forma más épica.

El volante de Ferrari mandó a hacer un collar especial para su mascota, que se llama Leo Leclerc Saint Mleux, que dice “Papá se quiere casar contigo”, con el que llegó con Alexandra Saint-Mleux y subieron varias fotos de cómo fue el hermoso momento entre ellos dos.

Charles Leclerc, de 28 años, tomó una decisión importante en su vida al dar el siguiente paso con su novia, quien nació en París, Francia, pero tiene raíces mexicanas por parte de su mamá, quien es oriunda de Cancún, Quintana Roo.

¿Cómo inició la historia de amor entre Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux?

La hermosa historia de amor entre Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux inició en 2023 cuando se conocieron en el París Fashion Week, con información de Glamour México. En ese año, el piloto monegasco iba terminando su relación con Charlotte Siné.

Aunque poco tiempo después la amistad se convirtió en una relación, aunque los dos decidieron mantenerla en secreto, todo se intensificó durante el Gran Premio de Mónaco en 2023, cuando Alexandra Saint-Mleux fue vista cerca del piloto tanto en el paddock como en los pits.

Sin embargo, tiempo después confirmaron públicamente su relación, cuando volvieron a ir al París Fashion Week, pero ahora sí como pareja. Tiempo después comenzó a viajar con Charles Leclerc para verlo competir en la Fórmula 1 y se llevó los reflectores en el pasado Gran Premio de México.

En Brasil será la primera aparición de la pareja comprometida

Charles Leclerc decidió pedirle matrimonio a su pareja Alexandra Saint-Mleux después de casi dos años de relación como novios; lo hizo en la semana de descanso luego del Gran Premio de México, y en la próxima carrera de la Fórmula 1 será la primera vez que saldrán a las cámaras como pareja comprometida.

Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux viajarán a Sao Paulo, para que el piloto monegasco dispute el Gran Premio de Brasil en Interlagos; ahí será donde podremos ver a detalle el anillo que el volante de Ferrari le dio a su pareja.

Además, Alexandra Saint-Mleux estará apoyando a su próximo esposo en las últimas carreras porque su escudería aún está en la pelea por el segundo puesto del Campeonato de Constructores.

