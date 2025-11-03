Gutiérrez sueña con volver a pisar el Azteca

El tackle mexicano, en un entrenamiento con los San Francisco 49ers, el año pasado, en los campos de California.

Alfredo Gutiérrez era parte del roster de los San Francisco 49ers cuando el equipo de la bahía asistió al último encuentro de temporada regular de la NFL en México el 21 de noviembre de 2022, desde ese año la liga no ha vuelto a pisar territorio azteca y el mexicano ya no forma parte del equipo, sino que se convirtió en embajador de la franquicia.

El tackle ofensivo, quien llegó a la NFL gracias al Programa International Pathway, habló que sería muy lindo volver a pisar el Estadio Azteca en un partido de campaña regular, además de remarcar que en esta ocasión fuera como locales.

“Claro, me encantaría regresar aquí, la vez que vine en el 2023-2022 me parece, todos los jugadores se fueron encantados; de hecho el equipo como que reconectó, se conectó, nos quedamos con esa espinita, venimos de visitante, ahora esperemos que vengamos del local”, relató.

Por otro lado, remarcó que en la liga las cosas “están cambiando, están mejorando bastante para el mercado internacional, muchos jugadores de varios países ya están haciendo tryouts con equipos, pero el pediría que haya “un poco más de scout y contacto con las universidades mexicanas para que vean que si los están viendo, para que así el jugador mexicano de colegial pues se ponga las pilas para que vea que si hay oportunidad de llegar a la NFL”.

Los Juegos Olímpicos de 2028 tendrán por primera vez la disciplina de flag football y Alfredo Gutiérrez piensa que tenemos una selección de jóvenes con mucha calidad para poder conseguir el oro.

2021 al año en el que Alfredo Gutiérrez llegó a la NFL

“Pues excelente, conozco a algunas, varias son de Baja California también y, pues, les deseo lo mejor; yo creo que traemos un gran equipo para traernos la de oro; aún faltan algunos años, pero qué bueno que México está representado en lo más alto del flag football a nivel mundial”, comentó el exegresado del Tec de Monterrey.

Para concluir, Alfredo Gutiérrez, quien estuvo en el NFL Experience México, recomendó a las jóvenes “pelear por sus sueños. La oportunidad está ahí”.