¡Aún no hay al líder! Así va la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX antes de iniciar la Jornada 17

Cruz Azul es el líder del Apertura 2025 a falta de una jornada.

El Apertura 2025 está a una jornada de llegar a su fin y ningún equipo tiene definido su puesto en la tabla general, pues tanto el liderato como el play-in se decidirán este fin de semana para conocer a los seis equipos que avancen directo a la liguilla del futbol mexicano.

De momento, el Cruz Azul es el actual líder de la competencia con 35 puntos después de 16 jornadas, cosecha de diez victorias, cinco empates y una derrota, pero el Toluca, América y Tigres aún pueden desbancar a la Máquina con un empate o derrota de los Cementeros ante los Pumas.

Por su parte, los Universitarios se encuentran en la décima posición, pero también necesitan una victoria en su partido ante el Cruz Azul para poder avanzar en el último puesto al play-in del futbol mexicano; sin embargo, una derrota o empate podría terminar con el torneo para los auriazules.

Así va la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX

El Apertura 2025 inició con el Pachuca liderando la tabla general y podría terminar con el Cruz Azul como líder; en caso de llegar a la gran final, recibirán la gran final en el Estadio Olímpico Universitario, estadio que le ha caído muy bien a la Máquina.

1.- Cruz Azul - 35 puntos

2.- Toluca - 34 puntos

3.- América - 34 puntos

4.- Tigres - 33 puntos

5.- Monterrey - 31 puntos

6.- Guadalajara - 26 puntos

7.- Juárez - 23 puntos

8.- Pachuca - 22 puntos

9.- Tijuana - 21 puntos

10.- Pumas - 18 puntos

11.- Santos - 17 puntos

12.- Atlas - 17 puntos

13.- Querétaro - 17 puntos

14.- Atlético de San Luis - 16 puntos

15.- Necaxa - 16 puntos

16.- Mazatlán - 13 puntos

17.- León - 13 puntos

18.- Puebla - 9 puntos

En esta última jornada, el último puesto del play-in se disputa desde el décimo puesto hasta el decimoquinto lugar, pues el Necaxa tiene 16 puntos y puede pelear por meterse a la siguiente fase, aunque necesitan la victoria y la combinación de varios resultados para lograr su cometido.

¿Cuándo fue la última vez que el Cruz Azul terminó líder de la Liga MX?

El Cruz Azul busca volver a quedar líderes de la Liga MX después de cuatro años sin culminar un torneo en lo más alto de la tabla general, el Cruz Azul necesita una victoria para asegurar el primer lugar de la competencia, pues con un empate ocuparían una igualara entre el Toluca y el América y que Tigres también empate.

La última vez que los Cementeros quedaron en primer lugar de un torneo fue en el Clausura 2021, cuando Juan Reynoso dirigía al equipo y terminaron siendo campeones para terminar con una sequía de 23 años sin levantar el trofeo de la Liga MX.

En esa ocasión, el Cruz Azul terminó con 41 puntos la temporada regular, sin embargo este 2025 tendrán la oportunidad de culminar las 17 jornadas con 38 unidades.

