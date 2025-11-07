Conoce por dónde podrás disfrutar EN VIVO la gran final del E1 World Championship

Todo está listo para la gran final del E1 World Championship, el cual será transmitido por PX Sports, el canal de deportes extremos, que llevará a su audiencia la tremenda emoción del fin de temporada de la primera serie mundial de lanchas de carrera 100 por ciento eléctricas.

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Miami este viernes 7 y sábado 8 de noviembre del 2025; la carrera decisiva será el sábado en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Toda la emoción se disfrutará desde la Base de Hidroaviones de Miami, frente a la bahía de Biscayne.

Los mejores pilotos del mundo competirán arriba de la innovadora lancha RaceBird, la cual está diseñada para este tipo de competencias, pues puede elevarse sobre el agua mediante las hidroalas, las cuales ayudan al espectáculo por la velocidad, precisión y tecnología sostenible.

P1 for Team Rafa in Quali means only TWO points separate them and Team Brady going into the final race of the season 🤯



If you can’t be in Miami to witness history, make sure you watch on YouTube or with your local broadcaster 📺#E1Series | #E1MiamiGP pic.twitter.com/6L1cMcSZ2C — E1 Series (@E1Series) November 7, 2025

La competencia cita a nueve equipos en busca del título, los cuales están conformados por un piloto masculino y una piloto femenina, que se enfrentarán en una jornada que promete hacer historia en los deportes acuáticos. Además de la gran final, la competencia incluirá la clasificación y algunas actividades para el público.

“Estamos muy contentos de cerrar el año sin descuidar nuestro compromiso por traer y transmitir las mejores contiendas deportivas a nivel internacional. PX Sports sigue enfocado en otorgar lo mejor de los deportes extremos a la pantalla”, expresó Óscar Mercado, director de contenidos de PX Sports.

Por primera vez en la historia del campeonato, las lanchas 100 por ciento eléctricas pisan el territorio estadounidense, con la idea de reforzar el mensaje de innovación y sustentabilidad marina.

Team Rafa take P1 in Qualifying Race 2 and secure three vital points in the championship battle 👀



Only two points separate Team Rafa and Team Brady going into tomorrow's Race Day 🏆#E1Series | #E1MiamiGP pic.twitter.com/DygN0Xfk6t — E1 Series (@E1Series) November 7, 2025

La E1 World Championship tendrá transmisión exclusiva por PX Sports, que reafirma su compromiso por llevarle a sus televidentes los mejores deportes extremos y de alto rendimiento.

Dentro de esta competencia, la E1 World Championship, hay equipos que lideran grandes deportistas; uno de ellos, y que es de los mejores, es el Team Rafa, que pertenece al gran extenista español Rafael Nadal; además, también está el conjunto de Tom Brady y el del exfutbolista Didier Drogba.

Después del primer día de actividad, el Team Rafa lidera la tabla de clasificación y logró tres unidades; en el segundo puesto culminó el Team Brady y el podio lo completó el Team Brasil.

DCO