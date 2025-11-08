Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots; Semana 10 de la NFL

La Semana 10 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Tampa Bay Buccaneers y los New England Patriots, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Tampa Bay llevan una marca de 6-2 después de ocho partidos disputados y este será un gran reto, pero que afrontarán en casa; por su parte, los de Nueva Inglaterra disputarán su décimo encuentro en la campaña, en busca de su octava victoria de la temporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, ya que son dos de las franquicias con mejores marcas de la NFL.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots

El partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los New England Patriots se jugará este domingo, 9 de noviembre del 2025, en el Raymond James Stadium, ubicado en CIUDAD. La patada de salida será en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports. También estará disponible en Blitz NFL en Canal 9.

Fecha: domingo 9 de noviembre del 2025

Hora: 12:00

Estadio: Raymond James Stadium

Transmisión: Fox Sports y Blitz NFL en Canal 9

Tampa Bay Buccaneers sale por su séptima victoria

El equipo dirigido por Todd Bowles viene de ganarle a los New Orleans Saints en la Semana 8 y descansar el pasado fin de semana, mientras que los de Mike Vrabel intentarán hilar su séptima victoria en la campaña, pues son uno de los favoritos esta temporada.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 10 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO