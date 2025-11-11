Selección Mexicana de Futbol para Sordos estará presente en Tokio 2025.

Banco Azteca anunció que acompañará a la Selección Mexicana de Futbol para Sordos rumbo a los Sordolímpicos Tokio 2025, demostrando que #ApoyarNosToca es compromiso real con el deporte inclusivo y con quienes ponen en alto a México en el mundo.

En los últimos días, el caso de la selección mexicana de futbol para sordos se volvió conversación en redes sociales. Miles de usuarios y medios amplificaron la urgencia de recursos para que el equipo mexicano viaje a competir a los Sordolímpicos Tokio 2025, la máxima justa internacional del deporte para personas sordas.

México clasificó, pero sin el apoyo institucional correspondiente, hacían falta recursos para asegurar su presencia en Tokio. Como parte de nuestro propósito de impulsar a quienes avanzan por mérito propio, Banco Azteca acompañará financieramente a la delegación mexicana para cubrir gastos de viaje y operación durante su participación.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Turco Mohamed recibe el regalo que espero tanto tiempo antes de jugar la liguilla con el Toluca

“Nos enorgullece apoyar a este equipo mexicano. Representan disciplina, mérito, preparación y constancia. Nuestro apoyo permite que los recursos estén donde deben estar: en la cancha,” señaló José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación de Grupo Elektra.

La selección viaja a Tokio esta semana para enfrentar a los mejores equipos del mundo.

Este apoyo forma parte de Apoyar Nos Toca, una iniciativa de Banco Azteca que impulsa acciones concretas para que más mexicanos lleguen a donde merecen estar.

El sonido del esfuerzo es el sonido del México que se esfuerza y compite.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR