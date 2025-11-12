Pumas y Efraín Juárez tienen la peor noticia de todo el Apertura 2025; su pase a los cuartos está en juego

Los Pumas lograron meterse al play-in en el último puesto y se medirán ante el Pachuca en el primer partido de esta fase; sin embargo, Efraín Juárez recibió la peor noticia del Apertura 2025, pues afrontará el encuentro ante los Tuzos con ocho bajas muy importantes.

Los Universitarios tendrán su encuentro ante el Pachuca el jueves 20 de noviembre y el técnico mexicano tendrá las bajas de Keylor Navas, Álvaro Angulo, Jorge Ruvalcaba, Pedro Vite, Ángel Azuaje y Adalberto Carrasquilla, quienes fueron llamados por su selección para esta Fecha FIFA.

Mientras que Efraín Juárez tampoco podrá contar con Guillermo Martínez y José Juan Macías por lesión, cabe recalcar que el canterano de las Chivas estará fuera de las canchas durante nueve meses por la rotura de ligamento que sufrió en el partido ante Cruz Azul.

¿Qué pasará con el ganador del partido entre Pumas y Pachuca?

Efraín Juárez tiene una nueva oportunidad de entrar a la liguilla del futbol mexicano si logran dos victorias en el play-in del Clausura 2025, pero primero tendrán que medirse al Pachuca para seguir con vida en el torneo.

Como ya se sabe, el play-in se juega entre los equipos del puesto siete al diez de la tabla general; el séptimo va contra el octavo y el noveno ante el décimo, así que el ganador del cotejo entre los Universitarios y los Tuzos se medirá contra el perdedor del Tijuana vs. Juárez por el último boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Al final del play-in, la liguilla del futbol mexicano quedará definida, con Toluca y Tigres conociendo al equipo que enfrentarán en los cuartos de final del certamen, mientras que los cruces ya confirmados son América vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Chivas.

Efraín Juárez busca superar lo realizado en el Apertura 2025

Efraín Juárez llegó a Pumas como una buena apuesta por parte de la directiva auriazul después de lo que el entrenador mexicano consiguió en Colombia con Atlético Nacional; sin embargo, los resultados no se le han dado al estratega y la afición comienza a desesperarse.

El conjunto del Pedregal está en busca de superar lo conseguido en el Apertura 2025, cuando los Universitarios también calificaron en el décimo puesto al play-in, vencieron a Juárez en su primer partido con Alex Padilla como la estrella en la tanda de penales, pero después cayeron eliminados a manos de Rayados.

El técnico mexicano y sus pupilos quieren ahora sí entrar a la liguilla, aunque no será un camino fácil, pues necesitan vencer al Pachuca y después medirse ante el perdedor del Tijuana vs. Juárez, dos de las escuadras que dieron la sorpresa esta temporada.

