Se revelan los partidos de 2026 para la Selección Mexicana con dos potencias europeas

Mikel Arriola resaltó que ser sede por tercera ocasión de un Mundial de Futbol es algo que llena de grata manera a México y que eso es gracias a toda su gente. Añadió que el principal objetivo es que el orbe conozca la unión entre la selección y su gente. También habló sobre el proceso que tendrá el equipo de Javier Aguirre de cara al Mundial.

“México va a tener cinco semanas y media de preparación y concentración, 75 por ciento más que el resto de los equipos. Quiero celebrar que el futbol mexicano trasciende. En Estados Unidos entran 60 mil personas por partido. En 2026, Hecho en México se va a transformar en muchas más alegrías y no dejemos de subrayar lo que se está haciendo con los jóvenes. Agradecido de la certificación y de llevar la marca México al futbol y al mundo”, comentó.

Mikel Arriola habla de lo importante que es la alianza entre la Federación Mexicana de Futbol y la marca Hecho en México. También le da toda la autoridad a Javier Aguirre para decidir sobre la convocatoria de Álvaro Fidalgo y reconoce que están planeando partidos de…

También reconoció que a principios de año los partidos que se tienen programados son los de Centroamérica y la reinauguración del Estadio Azteca con Portugal y un posible duelo ante Bélgica, asegurando que la Selección Nacional se concentrará antes para prepararse de la mejor manera y que Javier Aguirre quiere encuentros ante selecciones conocidas como AAA.

Por último, resaltó que el llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana de Futbol será decisión de Javier Aguirre, que si el futbolista del América ya está disponible y el entrenador requiere de sus servicios, podrá tomar la decisión de llamarlo.

Así fue la revelación de la unión entre la FMF y Hecho en México



📹: @diegoahdzo / @LaRazon_mx pic.twitter.com/YUIOt4dm4L — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2025

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la marca Hecho en México se unieron para apoyar a la Selección Nacional de cara al próximo Mundial del 2026. El conjunto tricolor será sede por tercera ocasión, convirtiéndose en el único país en hacerlo a lo largo de la historia y, por lo mismo, quiere que el equipo esté arropado por su gente.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la FMF, con la presencia de Mikel Arriola, presidente de la FMF; Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México; Horacio Duarte Olivares, secretario de Gobierno del Estado de México; y la directora general de Marketing y Patrocinios de la FMF, Lucía Olvera, se dio a conocer la noticia.

Durante el evento se reconoció la importancia de la marca Hecho en México. El secretario de Economía reconoció que es algo que representa al país en el mundo y que: “Con emoción entregamos el certificado y entiendo todo lo que hay detrás en los preparativos para el Mundial. Felicitó a toda la gente talentosa para que esto sea posible. México en Qatar tenía acceso a todo por ser de los que hemos organizado los mejores mundiales. Hoy les vengo a entregar este certificado y que sea lo mejor para la selección y un gran éxito”, dijo Marcelo Ebrard.

