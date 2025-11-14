Francia, segunda de UEFA en el Mundial

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles con sus compañeros, ayer.

Con dos goles de Kylian Mbappé, más las anotaciones de Michael Olite y Hugo Ekitike, Francia se impuso 4-0 a Ucrania en París para sellar su boleto al Mundial del 2026, con lo que se convirtió en la segunda selección europea en clasificar a la justa, a la que Inglaterra ya se había unido en la Fecha FIFA de octubre.

Todos los tantos de Les Bleus en el cotejo disputado en el Parque de los Príncipes fueron en la segunda parte de un partido cargado de emoción, que se disputó en el décimo aniversario de los atentados que causaron la muerte de 130 personas en la capital francesa el 13 de noviembre del 2015.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, abrió el marcador al minuto 55 con un tanto de penalti que fue señalado por juego peligroso de Taras Mykhavko sobre Michael Olise, quien puso el 2-0 al 76’ con un disparo raso de zurda tras un pase de N’Golo Kanté.

El Dato: Costa Rica complicó su pase al Mundial al caer 1-0 como visitante contra Haití en la penúltima fecha. Guatemala quedó fuera al perder 3-2 con Panamá.

Donatello concretó su doblete al minuto 83 con un disparo de derecha. Hugo Ekitike puso cifras definitivas al 88’ con un tiro de derecha en el centro del área luego de recibir un pase de Kylian Mbappé.

El atacante del Real Madrid llegó a 55 goles, sólo dos menos quelos que hizo Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia.

Francia ha ganado el Grupo D con 13 puntos hasta ahora, Ucrania e Islandia están empatadas con siete puntos y lucharán por el segundo lugar.

Por su parte, Erling Haaland anotó dos veces por Noruega, que se acercó aún más a la clasificación para la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998 al aplastar a Estonia por marcador de 4-1 en Oslo.

Italia tuvo que depender de goles tardíos de Gianluca Mancini y el suplente Francesco Pio Esposito para ganar 2-0 en Moldavia y es segunda en el Grupo I, detrás de la líder Noruega por tres puntos.

La Squadra Azzurra probablemente tendrá que conformarse con el repechaje, donde la tetracampeona mundial fue eliminada en las dos ediciones pasadas. Recibe a Noruega el domingo y tendría que ganar por un margen de nueve anotaciones para clasificarse directamente debido a la diferencia de goles ampliamente superior de los nórdicos.

CR7 se hace expulsar en caída de Portugal

La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por dar un codazo al defensor de Irlanda, Dara O’Shea, en la segunda mitad del partido de clasificación para la Copa del Mundo en el que los irlandeses se impusieron 2-0 en Dublín.

El Comandante se arriesga a una suspensión de dos partidos, lo que lo dejaría fuera del primer encuentro del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal se clasifica el próximo domingo, cuando reciba a Armenia en la última jornada del Grupo F.

Cristiano Ronaldo reacciona tras su expulsión, ayer. ı Foto: AP

Cristiano Ronaldo lanzó su codo derecho en la espalda de O’Shea al minuto 61 del cotejo celebrado en el Aviva Stadium, mientras Irlanda mantenía una sorprendente ventaja de 2-0.

El árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero después la cambió a roja tras una revisión en el VAR.

Troy Parrott anotó dos veces en la primera mitad para revivir las esperanzas de clasificación de Irlanda, que llegó a siete puntos para ponerse a dos del líder Portugal y a uno de Hungría, que venció a Armenia 1-0 para mantenerse en el segundo puesto de cara a los encuentros del domingo.