Mikel Oyarzabal brilla y España se acerca al Mundial 2026 con una goleada sobre Georgia

Mikel Oyarzabal celebra sus goles con España en la clasificación rumbo al Mundial 2026

Mikel Oyarzabal anotó dos veces mientras España mantuvo su forma perfecta en la clasificación para la Copa del Mundo con una victoria por 4-0 en Georgia el sábado, acercándose a un lugar en el torneo cumbre del próximo año.

El equipo de Luis de la Fuente ha marcado 19 veces sin encajar goles en cinco victorias de grupo. El campeón de Europa está a punto de asegurar un lugar en las finales cuando se enfrente a Turquía el martes en su último juego de clasificación.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗜𝗙𝗟𝗜𝗦!!



Goleada de España en Georgia para acercarnos muy mucho al Mundial.



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 | 90+4’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VZnpgV19su — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

España lidera el grupo E por tres puntos sobre Turquía, que venció 2-2 a Bulgaria. La única forma en que Turquía podría superar a España por el primer puesto y conseguir un boleto directo a la Copa del Mundo sería ganando en Sevilla por un margen enorme.

Un desempate se decidiría por la diferencia de goles. España está en +19, mientras que Turquía está en +5. El equipo local no extrañó a las estrellas lesionadas Lamine Yamal, Pedri González o Rodri contra la superada Georgia.

El delantero de la Real Sociedad, Oyarzabal, lideró a España con sus dos goles y una asistencia. Martín Zubimendi y Ferran Torres también anotaron, ya que su equipo iba ganando 3-0 al descanso.

Oyarzabal abrió el marcador con un penalti en el minuto 11 y cabeceó el cuarto gol en el minuto 63. Marcos Llorente despejó un tiro tardío de Georgia desde la línea de gol para proteger la racha de porterías a cero de España.

¡Últimos compases del partido!



Nuestra afición, sin parar en todo el encuentro.



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 | 85’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nRcM7gHyLu — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

Bélgica debe esperar

Bélgica empató 1-1 en Kazajistán y perdió la oportunidad de clasificar para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo de Rudi Garcia aún puede asegurar un boleto para el torneo del próximo año con una victoria sobre Liechtenstein el martes en su último partido de clasificación. Bélgica lidera el Grupo J con dos puntos más que Macedonia del Norte.

El empate en Astaná garantizó que los belgas terminarán entre los dos primeros. Los 12 ganadores de grupo de la clasificación europea van directamente a la Copa del Mundo. Las cuatro plazas restantes del continente se deciden mediante un playoff entre los doce subcampeones.

Kazajistán tomó la delantera en el noveno minuto gracias a Dastan Satpayev. Hans Vanaken igualó para Bélgica en el minuto 48 cuando el centrocampista del Club Brugge cabeceó un centro de Timothy Castagne.

Sin embargo, Bélgica, que había goleado a Kazajistán 6-0 en septiembre, no pudo aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más desde el minuto 79 después de que Islam Chesnokov fuera expulsado por una dura entrada sobre Jeremy Doku.

aar