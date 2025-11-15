¡Sorpresas! Esta es la alineación oficial de México Uruguay: ¿Juega La Hormiga González?

La Selección Mexicana sigue con su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 y HOY tiene un duelo clave ante su similar de Uruguay. El equipo dirigido por Javier Aguirre busca una victoria que impulse la confianza del grupo y consolide el proyecto en esta nueva etapa, además, que quieren ganar en casa, ya que el duelo es en Torreón.

El Vasco ha trabajado con sus pupilos durante la semana para tener un equipo sólido. En la convocatoria hay jugadores experimentados, pero también tendremos la oportunidad de ver rostros nuevos en el 11 inicial. Entre ellos destaca Armando La Hormiga González, quien podría salir de arranque, si el cuerpo técnico así lo considera.

La intención del combinado nacional es ser protagonista desde el arranque, presionar alto y aprovechar la velocidad de sus piezas ofensivas. Con Uruguay al frente, un rival siempre exigente por su intensidad y estilo directo, México sabe que necesitará máxima concentración y contundencia. Además, La Garra Charrúa ha goleado al Tricolor en sus últimos encuentros.

En la portería saldría Luis Ángel Malagón. En la defensa saltarían Sánchez, acompañado por Montes, Vásquez y Gallardo. La sorpresa sería en la delantera, ya que reportes señalan que no está decidido si será Raúl Jiménez o Armando González el elegido.

Alineación oficial de la Selección Mexicana

MÉXICO: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Erick Sánchez, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

URUGUAY: Santiago Mele, Guillermo Varela, José María Giménez, Mathias Olivera, Joaquín Piqerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Betancur, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Aguirre.

México tiene en Torreón una fortaleza

La Selección Mexicana regresa a Torreón después de tres años para enfrentar este sábado en el Estadio Corona a Uruguay en su primero de dos juegos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre.

El Tricolor tiene 75 por ciento de efectividad en la cancha de Santos Laguna, en la que registra tres victorias y una derrota, misma que fue ante otra selección sudamericana, Brasil, el 11 de octubre del 2011 en el que fue el último juego de Oswaldo Sánchez con el Tricolor.

La primera victoria del Tricolor en el Nuevo Estadio Corona del Territorio Santos Modelo, inaugurado en noviembre del 2009, fue un 2-1 sobre Corea del Norte el 17 de marzo del 2010 en un amistoso rumbo al Mundial de aquel año en Sudáfrica.

Las otras dos víctimas de México en la cancha del Corona fueron El Salvador y Surinam en 2012 y 2022, ambos en compromisos oficiales. El triunfo ante la Selecta fue en las eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014, mientras que al conjunto caribeño se le derrotó en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023.

